Мокрецы мельчайшие кровососущие насекомые (1 – 4 миллиметра), серые или темные, самые активные утром и вечером, особенно во влажную погоду, пишет 24 Канал со ссылкой на AAFC.

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Мокрецы распространены на значительной территории. Они предпочитают мелководье рек и озер, заболоченные участки со стоячей или медленной водой.

Главный источник их питания – кровь животных и людей. Как правило, наибольшую активность эти насекомые проявляют в утренние и вечерние часы, а днем их активность значительно ослабевает или вовсе прекращается.

Чем опасен укус мокреца?

Болезненность и аллергия. Укус мокреца болезненный, часто сопровождается покраснением, отеком, сильным зудом. У людей, склонных к аллергии, возможны большие отеки, пузырьки, повышение температуры, общее недомогание.

Переносчики заболеваний. Мокрецы могут быть переносчиками возбудителей болезней – например, подкожного мансонеллеза, серозного мансонеллеза (тропические болезни), а также филяриозов, вирусов (в основном для животных, но в редких случаях и для людей).

Риски для животных. Для скота мокрецы особенно опасны: переносят вирус рвотной болезни крупного рогатого скота, различные гельминтозы.

Как защититься от мокреца?

Профилактические меры против этих мелких насекомых такие же как и от обычных комаров:

Избегать мест скопления насекомых (болота, реки, озера, особенно утром и вечером). Использовать репелленты, носить плотную светлую одежду с длинным рукавом. После укуса – обработать место антисептиком, нанести успокаивающий крем (например, с алоэ или пантенолом). При сильной аллергии – обратиться к врачу.

Мокрец-насекомое – мелкий кровососущий вредитель, укус которого болезненный и может вызвать аллергию и привести к заражениям различными заболеваниями поэтому нужно быть особенно осторожным возле водоемов и использовать защитные средства.