Про це 24 Каналу розповів доктор медичних наук, лікар-імунолог Андрій Волянський, уточнивши, що на спад йде саме захворюваність на ГРЗ в цілому по Україні. Проте кількість випадків грипу наразі зростає.

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Фактори, що призводять до ускладнення

Волянський зазначив, що поточний епідеміологічний сезон є дуже важким. Зараз в Україні домінує грип А. У рівній пропорції це пандемічний штам H1N1 та другий варіант грипу – H2N3. Проте в останні два тижні різко зростає кількість випадків на грип Б, це лінія Victoria – майже 100%.

Всі ці варіанти штамів відповідають вакцинним, але перебіг захворювання саме в цьому сезоні набагато важчий і значно вища летальність. Якщо в цілому вважається, що летальність грипу складає приблизно 0,1%, то цього сезону – це 2%,

– наголосив доктор медичних наук.

Головними проблемами, що призводять до ускладнення захворювання є:

дуже низьке охоплення щепленнями в Україні, воно складає менше за 1%;

запізніле звернення за медичною допомогою.

"Грип має характерну ознаку – швидко "спускається" в легені. Людина може померти на 5 – 6 день з початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія", – підкреслив лікар-імунолог.

Зверніть увагу! МОЗ України повідомило, що за період з 5 по 11 березня захворюваність на грип та ГРВІ пішла на спад. Також не було зафіксовано смертельних випадків від хвороби за цей період. Водночас епідемічний поріг в загальному в Україні не перевищено, однак він перевищений у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях.

Випадків на захворювання COVID поменшало

Водночас випадки захворювання на COVID-19, за його словами, зустрічаються значно рідше, ніж торік. Тоді спостерігалась одночасна активація грипу і COVID. Зараз приблизна частка позитивних зразків на COVID – 5-6%. Водночас на грип або риновірус – понад 10%.

Також його перебіг став достатньо легким. На сьогодні COVID – це варіант гострого респіраторного захворювання,

– зауважив він.

Симптомами COVID є:

слабкість;

втома;

незначне підвищення температури;

локальна симптоматика – наприклад, кашель, нежить.

Для грипу характерна достатньо типова симптоматика:

значна інтоксикація;

дуже значна слабкість;

головний і м'язовий біль;

значне підвищення температури – до 38 градусів за Цельсієм і вище.

"Існують швидкі тести на виявлення грипу та COVID, і я раджу не нехтувати цією діагностикою", – наголосив доктор медичних наук.

Найефективніший захист

Взагалі щеплення залишається вагомим і потужним інструментом захисту від цих захворювань. Насамперед йдеться про грип, адже вакцини проти нього зараз містять 4 штами грипу, і майже всі вони, як зазначив лікар-імунолог, відповідають саме тим, що зараз циркулюють.

В Україні, на жаль, дуже мало людей вакцинується – приблизно 0,5% населення. Проте я раджу навіть в березні, в пік сезону, зробити щеплення,

– зазначив Андрій Волянський.

Він наголосив, що це стосується в першу чергу тих, хто належить до груп ризику:

люди похилого віку;

люди з хронічними захворюваннями;

діти;

люди, що входять до групи професійного ризику – освітяни, медики і українські захисники.

Щодо щеплень проти COVID, то, за словами доктор медичних наук, вакцини не встигають за штамами. Вакцини, що зараз застосовуються, зроблені до позавчорашніх варіантів COVID. Проте одній групі має сенс вакцинуватися – це люди похилого віку, які раніше не хворіли на COVID.