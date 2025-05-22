За прогнозами, протягом найближчого десятиліття НЖХП стане основною причиною розвитку цирозу печінки, повідомляє 24 Канал з посилання на Stanford Health Care.
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Неалкогольна жирова хвороба печінки – що це
Простіше кажучи, суть НЖХП полягає у надмірному накопиченні жиру в клітинах печінки. На ранніх етапах орган ще впорається з цим навантаженням, але з часом його ресурси виснажуються, і хвороба прогресує. У важких випадках порушення роботи печінки можуть призвести до цирозу – незворотної перебудови її структури.
Захворювання за своїми проявами схоже на ураження печінки алкоголем, але причини різняться: при НЖХП головну роль відіграють не алкоголь, а метаболічні та інші фактори.
Виділяють чотири основні стадії розвитку НЖХП:
- Стеатоз печінки (проста жирова інфільтрація). У більшості пацієнтів все обмежується лише цим етапом: жир просто накопичується в клітинах печінки, не завдаючи суттєвої шкоди.
- Неалкогольний стеатогепатит – початок запального процесу в печінці.
- Фіброз – хронічне запалення призводить до структурних змін органу, частина тканин заміщується рубцевою. На цій стадії зміни ще можуть бути зворотними, але з прогресуванням фіброз стає незворотним.
- Цироз – фінальна стадія, коли печінка стає твердою, горбистою, втрачає свої функції та підвищується ризик злоякісних пухлин.
Окрім цирозу та раку печінки, можливі й інші ускладнення:
- варикозне розширення вен стравоходу (ризик кровотечі);
- печінкова недостатність;
- асцит (накопичення рідини в черевній порожнині);
- сплутаність свідомості, сонливість.
Розвиток фіброзу й цирозу – це процес, який може тривати роками і зачіпає приблизно 12% пацієнтів із НЖХП. Саме тому так важливо якомога раніше скоригувати спосіб життя, щоб запобігти погіршенню стану.
Чому виникає неалкогольна жирова хвороба печінки
До основних факторів ризику НЖХП належать:
- наявність цукрового діабету другого типу;
- надмірна вага і ожиріння;
- інсулінорезистентність;
- проблеми з функцією щитоподібної залози;
- підвищений артеріальний тиск;
- високий рівень холестерину;
- вік понад 50 років;
- куріння.
Втім, навіть за відсутності всіх цих факторів ризик зберігається – хворобу діагностують і в дітей, хоча причини цього науковці поки що не з’ясували.
Симптоми неалкогольної жирової хвороби печінки
На початкових стадіях НЖХП зазвичай не має симптомів. Часто її виявляють випадково – під час обстежень або аналізів з іншого приводу. Симптоми неспецифічні: підвищена втомлюваність, легка сонливість, дискомфорт у верхній частині живота.
Коли хвороба прогресує, можуть з’явитися такі ознаки:
- здуття живота (асцит);
- почервоніння долонь;
- судинні зірочки;
- жовтизна шкіри чи очей.
Діагностика на ранніх етапах найчастіше відбувається, коли людина проходить обстеження печінки, наприклад, УЗД. При підозрі на патологію лікар може призначити еластографію – спеціальне УЗД для оцінки жорсткості та фіброзу печінки.
Людям із декількома факторами ризику (наприклад, діабет і куріння) рекомендують проходити УЗД печінки хоча б раз на три роки.
Лікування немає, тож головне – профілактика
На сьогодні не існує універсального препарату, що здатен вилікувати НЖХП. Лікування завжди комплексне й передусім спрямоване на усунення чи компенсацію факторів ризику. Основну увагу приділяють корекції способу життя: правильному харчуванню, підвищенню фізичної активності, зниженню ваги та відмові від шкідливих звичок.
Якщо хвороба зайшла надто далеко й виник цироз, пацієнтові можуть рекомендувати трансплантацію печінки.
Як знизити ризик виникнення НЖХП
Найкраща профілактика – вести здоровий спосіб життя та контролювати наявні хронічні захворювання. Важливу роль відіграє зниження маси тіла при надлишковій вазі – це допомагає покращити перебіг не лише НЖХП, а й супутніх діабету та гіпертонії.
У раціоні бажано збільшити частку овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, а також більше рухатися. Чим раніше почати дбати про здоров’я печінки, тим вищі шанси уникнути тяжких наслідків.