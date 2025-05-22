По прогнозам, в течение ближайшего десятилетия НЖБП станет основной причиной развития цирроза печени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Stanford Health Care.
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Неалкогольная жировая болезнь печени – что это
Проще говоря, суть НЖБП заключается в чрезмерном накоплении жира в клетках печени. На ранних этапах орган еще справится с этой нагрузкой, но со временем его ресурсы истощаются, и болезнь прогрессирует. В тяжелых случаях нарушения работы печени могут привести к циррозу – необратимой перестройке ее структуры.
Заболевание по своим проявлениям похоже на поражение печени алкоголем, но причины разнятся: при НЖБП главную роль играют не алкоголь, а метаболические и другие факторы.
Выделяют четыре основные стадии развития НЖБП:
- Стеатоз печени (простая жировая инфильтрация). У большинства пациентов все ограничивается лишь этим этапом: жир просто накапливается в клетках печени, не нанося существенного вреда.
- Неалкогольный стеатогепатит – начало воспалительного процесса в печени.
- Фиброз – хроническое воспаление приводит к структурным изменениям органа, часть тканей замещается рубцовой. На этой стадии изменения еще могут быть обратимыми, но с прогрессированием фиброз становится необратимым.
- Цирроз – финальная стадия, когда печень становится твердой, бугристой, теряет свои функции и повышается риск злокачественных опухолей.
Кроме цирроза и рака печени, возможны и другие осложнения:
- варикозное расширение вен пищевода (риск кровотечения);
- печеночная недостаточность;
- асцит (накопление жидкости в брюшной полости);
- спутанность сознания, сонливость.
Развитие фиброза и цирроза – это процесс, который может длиться годами и затрагивает примерно 12% пациентов с НЖБП. Именно поэтому так важно как можно раньше скорректировать образ жизни, чтобы предотвратить ухудшение состояния.
Почему возникает неалкогольная жировая болезнь печени
К основным факторам риска НЖБП относятся:
- наличие сахарного диабета второго типа;
- избыточный вес и ожирение;
- инсулинорезистентность;
- проблемы с функцией щитовидной железы;
- повышенное артериальное давление;
- высокий уровень холестерина;
- возраст более 50 лет;
- курение.
Впрочем, даже при отсутствии всех этих факторов риск сохраняется – болезнь диагностируют и у детей, хотя причины этого ученые пока не выяснили.
Симптомы неалкогольной жировой болезни печени
На начальных стадиях НЖБП обычно не имеет симптомов. Часто ее обнаруживают случайно – во время обследований или анализов по другому поводу. Симптомы неспецифические: повышенная утомляемость, легкая сонливость, дискомфорт в верхней части живота.
Когда болезнь прогрессирует, могут появиться следующие признаки:
- вздутие живота (асцит);
- покраснение ладоней;
- сосудистые звездочки;
- желтизна кожи или глаз.
Диагностика на ранних этапах чаще всего происходит, когда человек проходит обследование печени, например, УЗИ. При подозрении на патологию врач может назначить эластографию – специальное УЗИ для оценки жесткости и фиброза печени.
Людям с несколькими факторами риска (например, диабет и курение) рекомендуют проходить УЗИ печени хотя бы раз в три года.
Лечение нет, поэтому главное – профилактика
На сегодня не существует универсального препарата, способного вылечить НЖБП. Лечение всегда комплексное и прежде всего направлено на устранение или компенсацию факторов риска. Основное внимание уделяют коррекции образа жизни: правильному питанию, повышению физической активности, снижению веса и отказу от вредных привычек.
Если болезнь зашла слишком далеко и возник цирроз, пациенту могут рекомендовать трансплантацию печени.
Как снизить риск возникновения НЖБП
Лучшая профилактика – вести здоровый образ жизни и контролировать имеющиеся хронические заболевания. Важную роль играет снижение массы тела при избыточном весе – это помогает улучшить течение не только НЖБП, но и сопутствующих диабета и гипертонии.
В рационе желательно увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, а также больше двигаться. Чем раньше начать заботиться о здоровье печени, тем выше шансы избежать тяжелых последствий.