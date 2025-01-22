Деталі дослідження

В експерименті, проведеному групою вчених, взяли участь 59 людей: 36 чоловіків і 23 жінки. Про результати розповідає 24 Канал з посиланням на Unilad.

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І цей стан – камені в нирках. Учасники заповнили анкети, в яких оцінили свій біль, розмір каменя та інші параметри.

Жінки, які пережили і сечокам'яну хворобу, і пологи, повідомили, що біль, пов'язаний з сечокам'яною хворобою, часто сприймається як сильніший.

Результати показали, що:

88,9% чоловіків назвали цей біль найсильнішим у своєму житті.

Серед жінок цей показник склав 78,2%, навіть порівняно з болем під час пологів.

Цікаво. Автори дослідження зазначили, що відмінностей у рівні болю між статями статистично не виявлено.

Камені в нирках можуть бути найболіснішими для людей

Професор Трой Медсен з Університету штату Юта, який спеціалізується на невідкладній медицині, підтвердив результати дослідження.

"Я ніколи не бачив пацієнтів у відділенні швидкої допомоги, які страждають від більшого болю, ніж ті, хто переживає напад через камені в нирках. Вони переживають неймовірно сильні страждання", – зазначив він.

У блозі лікарів медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі також ідеться, що біль, викликаний каменями в нирках, є одним із найсильніших, який може відчути людина.