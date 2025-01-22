Детали исследования

В эксперименте, проведенном группой ученых, приняли участие 59 человек: 36 мужчин и 23 женщины. О результатах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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И это состояние – камни в почках. Участники заполнили анкеты, в которых оценили свою боль, размер камня и другие параметры.

Женщины, которые пережили и мочекаменную болезнь, и роды, сообщили, что боль, связанная с мочекаменной болезнью, часто воспринимается как более сильная.

Результаты показали, что:

88,9% мужчин назвали эту боль самой сильной в своей жизни.

Среди женщин этот показатель составил 78,2%, даже по сравнению с болью во время родов.

Интересно. Авторы исследования отметили, что различий в уровне боли между полами статистически не выявлено.

Камни в почках могут быть самыми болезненными для людей

Профессор Трой Мэдсен из Университета штата Юта, который специализируется на неотложной медицине, подтвердил результаты исследования.

"Я никогда не видел пациентов в отделении скорой помощи, которые страдают от большей боли, чем те, кто переживает приступ из-за камней в почках. Они переживают невероятно сильные страдания", – отметил он.

В блоге врачей медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе также говорится, что боль, вызванная камнями в почках, является одной из самых сильных, которую может испытать человек.