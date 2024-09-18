Цю інформацію поширив Український гідрометеорологічний центр. Висновки стаціонарних пунктів спостереження свідчать про перевищення допустимих норм діоксиду азоту в атмосфері столиці.

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Стан повітря в Києві

Також сприятливі умови сприяють накопиченню інших забруднювальних речовин, таких як діоксид сірки та формальдегід, у нижчих шарах повітря.

Діоксид азоту – чим небезпечний? Діоксид азоту має властивість викликати окислювальний стрес і запалення в дихальних шляхах, яке призводить до зниження функції легенів і погіршення симптомів бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легень.

З 20 по 22 вересня очікується покращення ситуації завдяки північному вітру та зниженню температури в нічний час. Це сприятиме поступовому зниженню концентрацій забруднювальних речовин.

Наразі, за даними КМДА на 08:00 18 вересня, рівень забрудненості повітря в Києві є низьким. Радіаційний фон у місті знаходиться в нормі, повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату.

Інформація зі стаціонарних пунктів спостереження

Стан якості повітря на різних стаціонарних пунктах моніторингу вказує на низький рівень забрудненості повітря у місті. За адресами вул. Турівська, 28; вул. Щусєва, 20; проспект Європейського Союзу, 64-Г; проспект Берестейський, 97; вул. Китаївська, 22; вул. Харківське шосе, 7/1; вул. Архітектора Вербицького, 26 індекс якості повітря показує низьку забрудненість.