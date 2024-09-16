Людям рекомендували закривати вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води. Однак, чи достатньо цих заходів і як саме впливає дим від лісових пожеж на здоров'я людей, 24 Канал запитав у лікарки, пульмонолога, алерголога, кандидата медичних наук Майї Руселевич.

До теми У Києві раптове погіршення якості повітря: що сталося

Чим небезпечний дим від лісових пожеж

До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишків входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Ба більше, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найбільш токсичних для людини речовин.

Майя Руселевич – лікарка-алерголог "Дим від лісових пожеж містить дрібні частинки, які класифікуються РМ2, РМ10, тобто менше 2,5 – 10 мікрометрів. Вони можуть проникати глибоко в легені і навіть потрапляти в кровотік. Коли ми їх вдихаємо, вони можуть викликати запальний процес у дихальних шляхах, погіршується функція легенів, посилюються симптоми астми, хронічний бронхит, а також може підвищуватись ризик розвитку серцево-судинних захворювань".

Довідково. РМ2.5 – повітряний забруднювач, до складу якого входять як тверді мікрочастинки, так і дрібні крапельки рідини. Ці частинки можуть легко проходити через дихальні шляхи і потрапляти в кров.

Вуглекисний газ може знижуваити вріень кисню в повітрі і це призводить до гіпоксії. Як наголосила лікарка, при тривалому впливі на організм, це має руйнуючу дію.

Діоксид азоту має властивість викликати окислювальний стрес і запалення в дихальних шляхах, яке призведить до зниження функції легенів і погіршення симптомів бронхіальної астми і хронічних обструктивних захворювань легень.

Канцерогени у повітрі

Також під час вдихання диму в організм можуть потрапити леткі органічні сполуки, такі як формальдигід, бензол, які утворюються унаслідок неповного згорання органічних матеріалів, зазначає лікарка.

Зауважте. Ці сполуки є потенційними канцерогенами і можуть спричиняти алергічні захворювання, а також подразнювати слизові оболонки, викликати хронічні респіраторні захворювання.

Майя Руселевий – лікарка-алерголог " Під час лісових пожеж утворюються різноманітні токсичні сполуки і санільна кислота і метанол. І вони усі погіршують загальний стан здоров'я. Особливо дихальних шлхів. Формуються запальні процес, зростає ризик респіраторних захворювань ".

Як захиститись від шкоди диму і смогу

Лікарка радить передусім, якщо це можливо, уникати перебування на відкритому повітря. Особливо в умовах густого диму. А також залишатись в приміщенні, де є хороша вентиляція.

Варто носити маски – ті, які фільтрують частинки N95, F2 – вони здатні зменшувати кількість дрібних частинок, які можуть потрапляти у дихальні шляхи,

– радить Майя Руселевич.

У припіщеннях закривати вікна, двері. Під час сильного задимлення – особливо, аби уникнути потрапляння забрудненого повітря всередину.

Фахівчиня також радить використовувати повітряні фільтри, очищувачі повітря в приміщеннях. Це допоможе зменшити концентрацію забруднюючих частинок у повітрі.

Майя Руселевий – лікарка-алерголог "Треба також пити багато води. Гідротація може допомогти організму впоратись з подразненням дихальних шляхів. І включайте зволожувачі повітря. Вологість повітря має бути 40 - 60%".

Актуально про стан повітря

Зранку 16 вересня у деяких районах міста фіксують середній рівень забруднювання повітря. Проблеми з якістю повітря почали ще вчора: у КМДА заявили, що ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Найбільше наразі потерпають від смогу мешканці Деснянського, Дарницького та Дніпровського районів.