У рамках масштабного когортного дослідження, проведеного з 2013 по 2016 рік в Англії, Шотландії та Уельсі, вчені проаналізували дані понад 89 тисяч дорослих (середній вік – 62 роки, більшість – жінки), пише 24 Канал з посилання на medRxiv.

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Нове дослідження впливу нічного освітлення

Кожен учасник тиждень носив спеціальний датчик на зап’ясті, що фіксував рівень освітленості, – це дозволило зібрати близько 13 мільйонів годин індивідуальних спостережень. Медичну інформацію отримували з відкритої бази UK Biobank.

Дослідники розділили показники освітленості на чотири рівні: від найнижчої (0 – 50%) до екстремально яскравої (90 – 100%). Виявилося, що саме учасники, які проводили ночі при найвищому рівні освітлення, стикалися з найбільшими ризиками для здоров’я.

Нічне освітлення негативно впливає на серце

У порівнянні з тими, хто спав при тьмяному або помірному світлі, у них вірогідність розвитку інфаркту міокарда була вищою на 42 – 47%, ішемічної хвороби серця – на 23 – 32%, серцевої недостатності – на 45 – 56%, фібриляції передсердь – на 28 – 32%, інсульту – на 28 – 30%.

Навіть після врахування таких чинників, як фізична активність, шкідливі звички, харчування, якість сну, рівень освіти, доходи та спадковість, виявлений зв’язок залишався статистично значущим. Особливо виражений цей ефект спостерігався у чоловіків: їхній ризик серцево-судинних захворювань був вищий на 46 – 157%. У жінок статистично значуща різниця фіксувалася лише щодо ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності.

Причини такого впливу

На думку науковців, ключовий механізм полягає у порушенні циркадних ритмів внаслідок впливу яскравого світла вночі. Збій цих біологічних "годинників" може негативно впливати на обмін речовин, регуляцію рівня цукру й холестерину, а також на метаболізм жирів і вуглеводів, що зрештою підвищує ймовірність розвитку небезпечних порушень роботи серця та судин.

Експерти вважають, що результати нового дослідження варто враховувати при розробці рекомендацій для профілактики серцево-судинних захворювань.