В рамках масштабного когортного исследования, проведенного с 2013 по 2016 год в Англии, Шотландии и Уэльсе, ученые проанализировали данные более 89 тысяч взрослых (средний возраст – 62 года, большинство – женщины), пишет 24 Канал со ссылкой на medRxiv.

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Новое исследование влияния ночного освещения

Каждый участник неделю носил специальный датчик на запястье, что фиксировал уровень освещенности, – это позволило собрать около 13 миллионов часов индивидуальных наблюдений. Медицинскую информацию получали из открытой базы UK Biobank.

Исследователи разделили показатели освещенности на четыре уровня: от самой низкой (0 – 50%) до экстремально яркой (90 – 100%). Оказалось, что именно участники, которые проводили ночи при самом высоком уровне освещения, сталкивались с наибольшими рисками для здоровья.

Ночное освещение негативно влияет на сердце

По сравнению с теми, кто спал при тусклом или умеренном свете, у них вероятность развития инфаркта миокарда была выше на 42 – 47%, ишемической болезни сердца – на 23 – 32%, сердечной недостаточности – на 45 – 56%, фибрилляции предсердий – на 28 – 32%, инсульта – на 28 – 30%.

Даже после учета таких факторов, как физическая активность, вредные привычки, питание, качество сна, уровень образования, доходы и наследственность, выявленная связь оставалась статистически значимой. Особенно выраженный этот эффект наблюдался у мужчин: их риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 46 – 157%. У женщин статистически значимая разница фиксировалась только в отношении ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

Причины такого влияния

По мнению ученых, ключевой механизм заключается в нарушении циркадных ритмов вследствие воздействия яркого света ночью. Сбой этих биологических "часов" может негативно влиять на обмен веществ, регуляцию уровня сахара и холестерина, а также на метаболизм жиров и углеводов, что в конечном итоге повышает вероятность развития опасных нарушений работы сердца и сосудов.

Эксперты считают, что результаты нового исследования следует учитывать при разработке рекомендаций для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.