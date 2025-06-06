Перші згадки про сироїдство можна знайти в античних культурах, однак основоположником цієї дієти вважається швейцарський лікар Максиміліан Бірхер-Беннер, пише 24 Канал з посилання на Scientific American.

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Він відкрив санаторій у Цюриху, де пацієнти харчувалися відповідно до принципів сироїдіння. Бірхер-Беннер також впровадив строгий режим дня, включаючи ранній відбій, фізичні вправи та роботу в саду. З часом з'явилися спеціалізовані ресторани та спільноти, присвячені сироїдінню, що до середини XX століття призвело до формування цілого руху, що охоплював сироїдів і вегетаріанців.

Бірхер-Беннер стверджував, що термічно оброблені продукти втрачають свої живильні речовини, що негативно позначається на здоров'ї.

Різноманітність сироїдства

Існує кілька видів сироїдіння:

Всеїдне: допускається сире м'ясо та риба.

Вегетаріанське: дозволяється молоко та сирі яйця.

Веганське: виключаються всі продукти тваринного походження.

Плотоядне: обмежена кількість рослинної їжі.

Фрукторіанство: основне харчування складається з фруктів.

Монотрофне: дозволений тільки один вид рослинних продуктів в одному прийомі їжі.

Палеосироїдення: імітація раціону давніх людей.

Проте всі сироїди дотримуються принципу споживання виключно сирих продуктів, які не піддавались термічній обробці. В основному в раціон входять овочі, фрукти, горіхи та насіння, причому нагрівати їжу дозволяється лише до 60 градусів за Цельсієм.

Переваги та недоліки сироїдства

Прихильники сироїдіння стверджують, що така система харчування є природною та корисною, допомагаючи налагодити зв'язок з природою, скинути зайву вагу та очистити організм від токсинів. Однак не варто забувати, що і м'ясна дієта, і приготування їжі на вогні мають свої переваги та також можуть бути цілком природними. А відмова від термічної обробки значно збільшує ризики отруєння.

Овочі та фрукти дійсно позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи та багаті важливими поживними речовинами, такими як вітамін C, який втрачається під час термічної обробки. Проте ферменти, що потрапляють з їжею, руйнуються шлунковою кислотою, і часто термічна обробка не шкодить продуктам. Наприклад, засвоюваність антиоксиданту лікопіну з приготовлених помідорів значно вища, ніж із сирих.

Попри переваги, суворе дотримання сироїдіння призводить до дефіциту вітамінів, мінералів та антиоксидантів, таких як вітаміни D і B12, залізо та омега-3 жирні кислоти. Схуднення відбувається внаслідок браку поживних речовин, а надмірне зниження ваги може викликати проблеми, такі як аменорея у жінок, що загрожує фертильності.

Крім того, людський організм погано адаптований до перетравлення целюлози, що може призвести до ерозії зубної емалі та негативно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту. А концепція детоксикації через дієту є псевдонауковою і не має жодного підґрунтя.

Хоча збільшення споживання овочів і фруктів та скорочення білка (наприклад, при подагрі) можуть бути корисними. Однак навіть не всі овочі можна їсти сирими, а у випадку з м'ясом або яйцями ризики значно вищі.

Крім того, не можна переводити на сироїдіння дітей: окрім негативного для організму браку поживних речовин, дитина може зіткнутися з соціальною ізоляцією через неможливість харчуватися так само, як ровесники, що, серед іншого, збільшує ризик тривоги.