Первые упоминания о сыроедении можно найти в античных культурах, однако основоположником этой диеты считается швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер, пишет 24 Канал со ссылкой на Scientific American.

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Он открыл санаторий в Цюрихе, где пациенты питались в соответствии с принципами сыроедения. Бирхер-Беннер также внедрил строгий режим дня, включая ранний отбой, физические упражнения и работу в саду. Со временем появились специализированные рестораны и сообщества, посвященные сыроедению, что к середине XX века привело к формированию целого движения, охватывающего сыроедов и вегетарианцев.

Бирхер-Беннер утверждал, что термически обработанные продукты теряют свои питательные вещества, что негативно сказывается на здоровье.

Разнообразие сыроедения

Существует несколько видов сыроедения:

Всеядное: допускается сырое мясо и рыба.

Вегетарианское: разрешается молоко и сырые яйца.

Веганское: исключаются все продукты животного происхождения.

Плотоядное: ограниченное количество растительной пищи.

Фрукторианство: основное питание состоит из фруктов.

Монотрофное: разрешен только один вид растительных продуктов в одном приеме пищи.

Палеосыроедение: имитация рациона древних людей.

Однако все сыроеды придерживаются принципа потребления исключительно сырых продуктов, которые не подвергались термической обработке. В основном в рацион входят овощи, фрукты, орехи и семена, причем нагревать пищу разрешается только до 60 градусов по Цельсию.

Преимущества и недостатки сыроедения

Сторонники сыроедения утверждают, что такая система питания является естественной и полезной, помогая наладить связь с природой, сбросить лишний вес и очистить организм от токсинов. Однако не стоит забывать, что и мясная диета, и мясная диета и приготовление пищи на огне имеют свои преимущества и также могут быть вполне естественными. А отказ от термической обработки значительно увеличивает риски отравления.

Овощи и фрукты действительно положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и богаты важными питательными веществами, такими как витамин C, который теряется во время термической обработки. Однако ферменты, попадающие с пищей, разрушаются желудочной кислотой, и часто термическая обработка не вредит продуктам. Например, усвояемость антиоксиданта ликопина из приготовленных помидоров значительно выше, чем из сырых.

Несмотря на преимущества, строгое соблюдение сыроедения приводит к дефициту витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как витамины D и B12, железо и омега-3 жирные кислоты. Похудение происходит вследствие нехватки питательных веществ, а чрезмерное снижение веса может вызвать проблемы, такие как аменорея у женщин, что угрожает фертильности.

Кроме того, человеческий организм плохо адаптирован к перевариванию целлюлозы, что может привести к эрозии зубной эмали и негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. А концепция детоксикации через диету является псевдонаучной и не имеет никакого основания.

Хотя увеличение потребления овощей и фруктов и сокращение белка (например, при подагре) могут быть полезными. Однако даже не все овощи можно есть сырыми, а в случае с мясом или яйцами риски значительно выше.

Кроме того, нельзя переводить на сыроедение детей: кроме негативного для организма недостатка питательных веществ, ребенок может столкнуться с социальной изоляцией из-за невозможности питаться так же, как ровесники, что, среди прочего, увеличивает риск тревоги.