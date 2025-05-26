Как отличить настоящую аллергию от псевдоаллергической реакции? Почему самостоятельная диагностика может навредить, а не помочь, 24 Каналу объяснила врач-аллерголог Медцентра Святой Параскевы – Ирина Мазепа.

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Какие продукты могут вызвать аллергическую реакцию

Несмотря на то, что в медиа часто упоминают арахис как основной аллерген (особенно в американском контексте), для Украины более типичны реакции именно на молоко и яйца. Это связано с локальными особенностями питания.

Ирина Мазепа "В общем аллергия может возникнуть на любой продукт, однако есть перечень самых распространенных аллергенов: молоко, яйца, орехи, соя, рыба, арахис, глютен, кунжут, горчица, морепродукты, сульфиты, сельдерей."

Аллергия или псевдоаллергия

Не все реакции организма являются настоящими аллергиями. Например, цитрусовые, помидоры, клубника или шоколад могут вызывать сыпь, однако в большинстве случаев это не аллергия, а псевдоаллергическая реакция. Причина – увеличение уровня гистамина в организме после употребления определенных продуктов.

Эти реакции не угрожающие жизни и часто зависят от дозы. Родители, заметив сыпь после определенного продукта, часто сразу исключают его из рациона ребенка. Но такой подход может привести к нехватке важных веществ в питании. Поэтому стоит проконсультироваться с педиатром или аллергологом, прежде чем устанавливать диагнозы самостоятельно.

Аллергия или непереносимость

Это два разных понятия. Пищевая аллергия – это реакция иммунной системы на белки продуктов, которая обычно возникает очень быстро: в течение первых 15 – 30 минут. Такие реакции могут быть опасными для жизни.

Зато пищевая непереносимость – это неспособность организма переварить определенные компоненты, например лактозу. В таких случаях причиной является недостаток фермента, и проблему можно решить, добавив соответствующий фермент или употребляя безлактозные продукты.

Почему важна консультация с врачом

Даже если симптомы кажутся очевидными, не стоит устанавливать диагноз самостоятельно. Врач поможет определить, это истинная аллергия, псевдоаллергия или непереносимость, а также выяснит, на какой именно компонент реагирует организм.

Ирина Мазепа "Например, иногда ребенок может нормально переносить кипяченое молоко или яйца в выпечке, несмотря на реакцию на свежий продукт. Также стоит знать, что гипоаллергенные диеты – миф, если они назначены без медицинских оснований. Они могут навредить ребенку, лишив его полноценного питания."

Можно ли предотвратить аллергию

Хотя вакцины от аллергии не существует, есть методы профилактики. Самый важный из них – формирование здоровой микрофлоры у ребенка с первых дней жизни. С шести месяцев – активное введение прикорма, в частности потенциально аллергенных продуктов, чтобы организм учился их распознавать и не воспринимал как угрозу.

Этот подход позволяет знакомить детский организм с новыми продуктами. Лучше всего это делать утром – постепенно, по одному виду продукта в небольших дозах добавлять его в прикорм, как бы знакомя детский организм с новой пищей и следить за реакцией.

Дети могут "перерасти" аллергию

Во многих случаях детские аллергии исчезают с возрастом. Однако важно правильно диагностировать реакции, чтобы знать, как действовать. Если ребенок имеет какие-либо симптомы после употребления продуктов – сыпь, рвота, дискомфорт – нужно обратиться к аллергологу. Это позволит избежать ненужных ограничений и сохранить полноценное питание.

Самое важное при любых проявлениях реакции детского организма на пищу – не паниковать, не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Раннее выявление аллергии и правильная диагностика – залог здоровья ребенка и спокойствия родителей.