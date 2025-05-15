Боль в верхней части живота, потеря аппетита, тошнота, рвота, изжога, тяжесть после еды или вздутие – эти симптомы иногда кажутся незначительными, быстро проходят, и поэтому мы не спешим обращаться к врачу. Часто их воспринимают как проявления других болезней – гепатитов, холециститов, желчнокаменной болезни и тому подобное.

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Мы связываем их с основным заболеванием, хотя они могут свидетельствовать о параллельном развитии гастрита. Игнорирование таких проявлений опасно, потому что может привести к осложнениям – язвы, кровотечения или даже онкологических заболеваний. Как не пропустить тревожные симптомы 24 Каналу рассказала гастроэнтеролог медицинского центра Святой Параскевы Оксана Ядлось.

Что такое гастрит

Гастрит – это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка желудка. Он может быть острым или хроническим. Причинами возникновения гастрита являются патогенные бактерии, прием нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирина, парацетамола, ибупрофена и т.д.) или стероидов, аутоиммунные заболевания, билиарный рефлюкс.

Оксана Ядлось "Способствовать развитию болезни могут нерегулярное питание, употребление острой или слишком соленой пищи большими порциями, злоупотребление алкоголем и курение. Если долго игнорировать симптомы гастрита, это может привести к необратимым изменениям."

Как диагностируют гастрит

Гастрит диагностируют после эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с биопсией, когда врач обнаруживает воспаление слизистой оболочки желудка и исследует образцы ткани под микроскопом. Эндоскопия без биопсии малоэффективна – диагностировать гастрит без биопсии невозможно.

Во время эндоскопии можно обнаружить новообразования или полипы, но для их детального изучения обязательно нужна биопсия. Именно поэтому перед обследованием стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом. ЭГДС проводится только по показаниям и отвечает на вопрос, есть ли гастрит, язва или онкологическое заболевание.

Кто в зоне риска

Пациенты старше 60 лет с такими жалобами, как тошнота, рвота, боль, вздутие и тому подобное.

Пациенты до 60 лет с симптомами: непонятная потеря веса, анемия, частая рвота.

Основная причина гастрита – бактерия Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (H. pylori) – бактерия, поражающая желудок и двенадцатиперстную кишку. Это очень распространенная инфекция: около 40% населения Земли инфицированы этой бактерией, которая является главной причиной хронического гастрита и язвенной болезни.

Оксана Ядлось "Присутствие H. pylori значительно повышает риск развития рака желудка. Анализ кала на хеликобактер проводят тем пациентам, которые не требуют обязательной ЭГДС с биопсией, но имеют симптомы нарушения пищеварения."

Для назначения ЭГДС с биопсией также существуют конкретные критерии, связанные с "каскадом Корреа" – цепью изменений слизистой желудка от хронического гастрита до онкологии, который можно обнаружить только во время биопсии. Определение стадии этих изменений важно для выбора тактики лечения и наблюдения, поэтому биопсия является неотъемлемой частью диагностики гастрита.

После лечения хеликобактерного гастрита, которое обычно длится две недели и включает антибиотики, повторная ЭГДС не проводится – достаточно сделать анализ кала на H. pylori. Если бактерия отсутствует, это свидетельствует об эффективном лечении.