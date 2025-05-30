Аллергия, возникающая в определенное время года, часто приносит много неудобств, однако правильный выбор продуктов помогает уменьшить ее проявления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Very Well Health.

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Какая пища уменьшает симптомы аллергии

Некоторые продукты обладают природными противовоспалительными или антигистаминными свойствами, помогая организму преодолевать влияние пыльцы и других аллергенов.

Имбирь известен своими натуральными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В народной медицине его давно используют, а научные исследования на животных свидетельствуют, что имбирь способен подавлять белки, которые отвечают за аллергическое воспаление.

Несмотря на то, что прямых доказательств эффективности для людей пока нет, умеренное употребление имбиря является безопасным и прекрасно разнообразит блюда, напитки и десерты.

Мед теоретически может помогать организму вырабатывать толерантность к пыльце, поскольку содержит в себе ее следы. Научных подтверждений этой гипотезе пока недостаточно, однако мед богат антиоксидантами и витаминами, а также смягчает кашель и боль в горле.

Цитрусовые поддерживают иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С, который может уменьшать выраженность симптомов аллергического ринита и способствовать более быстрому выздоровлению при простудах.

Фиолетовый лук содержит кверцетин – антиоксидант, который блокирует действие гистамина, основного вещества, провоцирующего аллергические реакции. Исследования доказывают, что кверцетин может снижать интенсивность аллергии.

Киви – прекрасный источник витамина С, который может стать альтернативой цитрусовым для поддержания защитных сил организма.

Ананас содержит бромелайн – фермент с мощным противовоспалительным действием, который помогает уменьшить симптомы аллергической астмы. Свежий ананас также богат витамином С, но при индивидуальной непереносимости его стоит заменить другими фруктами.

Томаты богаты ликопином, что способствует снижению воспалительных процессов в организме и облегчает проявления аллергии. Приготовленные томаты содержат больше ликопина, чем свежие.

Жирная рыба (например, лосось, сельдь или скумбрия) является источником омега-3 жирных кислот, которые уменьшают риск развития аллергии и астмы. Рекомендуется включать такие продукты в рацион не менее двух раз в неделю.

Кефир и другие ферментированные напитки содержат пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника и усиливают иммунную защиту. Опыты на животных показывают выраженный противоаллергический эффект кефира.

Куркума – природный антиаллерген, действующее вещество которого куркумин обладает мощным противовоспалительным действием. Исследования на грызунах подтвердили его способность подавлять аллергические реакции.

Зеленый чай богат антиоксидантами, в частности галлатом эпигалокатехина, который может уменьшать проявления аллергии. Теплый напиток также успокаивает раздраженное горло.