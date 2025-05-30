Алергія, що виникає у певну пору року, часто приносить багато незручностей, однак правильний вибір продуктів допомагає зменшити її прояви, повідомляє 24 Канал з посилання на Very Well Health.

Також на тему Харчова алергія, непереносимість чи псевдоалергія у дітей: як відрізнити та чому виникає

Яка їжа зменшує симптоми алергії

Деякі продукти мають природні протизапальні або антигістамінні властивості, допомагаючи організму долати вплив пилку та інших алергенів.

Імбир відомий своїми натуральними протизапальними та антиоксидантними властивостями. У народній медицині його давно використовують, а наукові дослідження на тваринах свідчать, що імбир здатен пригнічувати білки, які відповідають за алергічне запалення.

Попри те, що прямих доказів ефективності для людей поки немає, помірне вживання імбиру є безпечним і чудово урізноманітнює страви, напої та десерти.

Мед теоретично може допомагати організму виробляти толерантність до пилку, оскільки містить у собі його сліди. Наукових підтверджень цій гіпотезі поки що недостатньо, проте мед багатий на антиоксиданти і вітамінами, а також пом’якшує кашель і біль у горлі.

Цитрусові підтримують імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С, який може зменшувати вираженість симптомів алергічного риніту та сприяти швидшому одужанню при застудах.

Фіолетова цибуля містить кверцетин – антиоксидант, який блокує дію гістаміну, основної речовини, що провокує алергічні реакції. Дослідження доводять, що кверцетин може знижувати інтенсивність алергії.

Ківі – прекрасне джерело вітаміну С, який може стати альтернативою цитрусовим для підтримки захисних сил організму.

Ананас містить бромелайн – фермент з потужною протизапальною дією, який допомагає зменшити симптоми алергічної астми. Свіжий ананас також багатий вітаміном С, але при індивідуальній непереносимості його варто замінити іншими фруктами.

Томати багаті на лікопін, що сприяє зниженню запальних процесів в організмі та полегшує прояви алергії. Приготовані томати містять більше лікопіну, ніж свіжі.

Жирна риба (наприклад, лосось, оселедець чи скумбрія) є джерелом омега-3 жирних кислот, які зменшують ризик розвитку алергії й астми. Рекомендується включати такі продукти до раціону щонайменше двічі на тиждень.

Кефір та інші ферментовані напої містять пробіотики, які зміцнюють мікрофлору кишечника та підсилюють імунний захист. Досліди на тваринах показують виражений протиалергічний ефект кефіру.

Куркума – природний антиалерген, діюча речовина якого куркумін має потужну протизапальну дію. Дослідження на гризунах підтвердили його здатність пригнічувати алергічні реакції.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, зокрема галлатом епігалокатехіну, який може зменшувати прояви алергії. Теплий напій також заспокоює подразнене горло.