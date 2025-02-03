Пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" цього року включає п'ять основних сервісів. Розглянемо детальніше, як НСЗУ покриває витрати на ці послуги.

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Сервіс "Консультації та лікування"

У межах цього сервісу на 2025 рік визначено 40 класів послуг. Якщо пацієнт отримає допомогу від декількох спеціалістів різних напрямків, усі консультації будуть оплачені НСЗУ.

Наприклад, якщо пацієнт має направлення до офтальмолога та хірурга, він може відвідати обох лікарів як у той самий день, так і в різні. Часові межі для таких консультацій відсутні, і всі послуги покриваються.

Сервіси "Інструментальні обстеження" і "Лабораторні обстеження"

НСЗУ передбачила 5 класів інструментальних досліджень на 2025 рік, зокрема:

Магнітно-резонансна томографія (МРТ);

Комп’ютерна томографія (КТ);

Рентгенологічні обстеження;

Ультразвукові дослідження (УЗД);

Клінічні інструментальні обстеження.

Пацієнт може пройти до п’яти інструментальних обстежень за один день, якщо вони належать до різних класів. Наприклад, цього ж дня можуть бути проведені рентген, УЗД, КТ, МРТ та одне клінічне дослідження (ЕКГ, холтер-моніторинг, аудіометрія тощо) – всі ці послуги будуть оплачені НСЗУ.

Щодо лабораторних обстежень, тут кількість досліджень, які можна виконати за добу, не обмежується.

Сервіс "Процедури"

У 2025 році сервіс "Процедури" містить 10 класів. За один день пацієнт може отримати до 10 процедур – по одній із кожного класу. Наприклад, це може бути бронхоскопія під наркозом, перев’язка рани, а також внутрішньовенна ін’єкція. Усі ці послуги будуть оплачені НСЗУ.

Невідкладна допомога без госпіталізації

Якщо пацієнт звертається за екстреною допомогою в приймальному відділенні, відділенні невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті без госпіталізації, НСЗУ покриває витрати на таку медичну допомогу.

Профілактичні огляди

Протягом року пацієнти можуть отримати певні профілактичні послуги безоплатно, серед яких:

гінекологічне обстеження;

рентгенографія;

обстеження органів зору;

перевірка слуху;

комплексні медогляди школярів, студентів та інших визначених груп населення;

огляди перед вступом до навчальних закладів;

медогляди спортсменів старше 18 років;

обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування.

Огляди дітей, пов’язані зі спортивними змаганнями, від’їздом у літній табір чи процесом усиновлення, оплачуються без обмежень, так само як і медичні огляди, що проводяться відповідно до стандартів.