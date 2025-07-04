Група вчених із Каролінського інституту (Швеція) провела масштабне дослідження, результати якого були опубліковані в журналі The International Journal of Cancer, пише 24 Канал.

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Нове дослідження кесаревого розтину

Медики проаналізували дані майже 2,5 мільйонів дітей, народжених у Швеції з 1982 по 1989 та з 1999 по 2015 роки. Використовуючи національні медичні реєстри, дослідники порівняли інформацію про перебіг вагітності та пологів із подальшими діагнозами у дітей.

Близько 376 тисяч немовлят (15,5% вибірки) з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину. За досліджуваний період гострий лімфобластний лейкоз було виявлено у 1495 дітей. Як показав аналіз, у малюків, народжених у результаті планової операції, ризик цього тяжкого захворювання трохи вищий, ніж у дітей, народжених природним шляхом.

Кесарів розтин збільшує ризик

Причому найбільша вразливість спостерігалася у хлопчиків молодше п’яти років. Цікаво, що екстрений кесарів розтин такого зв'язку не показав.

Хоча виявлена різниця є відносно невеликою (експерти оцінюють надлишковий ризик як приблизно один додатковий випадок В-клітинного лейкозу на рік на всю країну), науковці підкреслюють важливість обдуманого підходу до вибору способу народження дитини. У Швеції щороку діагноз гострий лімфобластний лейкоз отримують 50 – 70 дітей.

Кесарів розтин – надзвичайно важливий інструмент сучасної медицини, який часто рятує життя жінкам і новонародженим. Ми не хочемо лякати чи тривожити тих, кому операція необхідна за медичними показаннями,

– зазначає керівниця дослідження Крістіна-Евморфія Кампіці.

Водночас вона підкреслює: якщо гострої потреби немає, майбутнім батькам варто уважно зважити всі потенційні ризики, враховуючи й інші дані про схильність таких дітей до астми, алергії та діабету першого типу.

Наукова група також обговорила можливі механізми, що лежать в основі виявленого зв’язку. На думку спеціалістів, річ у тому, що при екстреному кесаревому розтині початок природних пологів уже стався, дитина відчуває стрес і контактує з мікрофлорою матері, що стимулює роботу імунної системи. При плановому втручанні цей важливий етап минає, що, ймовірно, впливає на формування імунітету.

Дослідження підкреслює необхідність подальших спостережень і пошуку факторів, які можуть впливати на розвиток онкологічних захворювань у дітей. Поки що вчені радять приймати рішення про проведення планового кесаревого розтину лише після ретельного обговорення всіх можливих наслідків із лікарем.