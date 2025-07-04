Группа ученых из Каролинского института (Швеция) провела масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The International Journal of Cancer, пишет 24 Канал.

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Новое исследование кесарева сечения

Медики проанализировали данные почти 2,5 миллионов детей, рожденных в Швеции с 1982 по 1989 и с 1999 по 2015 годы. Используя национальные медицинские реестры, исследователи сравнили информацию о течении беременности и родов с последующими диагнозами у детей.

Около 376 тысяч младенцев (15,5% выборки) появились на свет путем кесарева сечения. За исследуемый период острый лимфобластный лейкоз был выявлен у 1495 детей. Как показал анализ, у малышей, рожденных в результате плановой операции, риск этого тяжелого заболевания немного выше, чем у детей, рожденных естественным путем.

Кесарево сечение увеличивает риск

Причем наибольшая уязвимость наблюдалась у мальчиков младше пяти лет. Интересно, что экстренное кесарево сечение такой связи не показало.

Хотя выявленная разница является относительно небольшой (эксперты оценивают избыточный риск как примерно один дополнительный случай В-клеточного лейкоза в год на всю страну), ученые подчеркивают важность обдуманного подхода к выбору способа рождения ребенка. В Швеции каждый год диагноз острый лимфобластный лейкоз получают 50 – 70 детей.

Кесарево сечение – чрезвычайно важный инструмент современной медицины, который часто спасает жизни женщинам и новорожденным. Мы не хотим пугать или тревожить тех, кому операция необходима по медицинским показаниям,

– отмечает руководитель исследования Кристина-Эвморфия Кампици.

В то же время она подчеркивает: если острой необходимости нет, будущим родителям стоит внимательно взвесить все потенциальные риски, учитывая и другие данные о склонности таких детей к астме, аллергии и диабету первого типа.

Научная группа также обсудила возможные механизмы, лежащие в основе выявленной связи. По мнению специалистов, дело в том, что при экстренном кесаревом сечении начало естественных родов уже произошло, ребенок испытывает стресс и контактирует с микрофлорой матери, что стимулирует работу иммунной системы. При плановом вмешательстве этот важный этап проходит, что, вероятно, влияет на формирование иммунитета.

Исследование подчеркивает необходимость дальнейших наблюдений и поиска факторов, которые могут влиять на развитие онкологических заболеваний у детей. Пока что ученые советуют принимать решение о проведении планового кесарева сечения только после тщательного обсуждения всех возможных последствий с врачом.