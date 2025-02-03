Пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" в этом году включает пять основных сервисов. Рассмотрим подробнее, как НСЗУ покрывает расходы на эти услуги.
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Сервис "Консультации и лечение"
В рамках этого сервиса на 2025 год определено 40 классов услуг. Если пациент получит помощь от нескольких специалистов разных направлений, все консультации будут оплачены НСЗУ.
Например, если пациент имеет направление к офтальмологу и хирургу, он может посетить обоих врачей как в тот же день, так и в разные. Временные рамки для таких консультаций отсутствуют, и все услуги покрываются.
Сервисы "Инструментальные обследования" и "Лабораторные обследования"
НСЗУ предусмотрела 5 классов инструментальных исследований на 2025 год, в частности:
- Магнитно-резонансная томография (МРТ);
- Компьютерная томография (КТ);
- Рентгенологические обследования;
- Ультразвуковые исследования (УЗИ);
- Клинические инструментальные обследования.
Пациент может пройти до пяти инструментальных обследований за один день, если они относятся к разным классам. Например, этого же дня могут быть проведены рентген, УЗИ, КТ, МРТ и одно клиническое исследование (ЭКГ, холтер-мониторинг, аудиометрия и т.д.) – все эти услуги будут оплачены НСЗУ.
По лабораторным обследованиям, здесь количество исследований, которые можно выполнить за сутки, не ограничивается.
Сервис "Процедуры"
В 2025 году сервис "Процедуры" содержит 10 классов. За один день пациент может получить до 10 процедур – по одной из каждого класса. Например, это может быть бронхоскопия под наркозом, перевязка раны, а также внутривенная инъекция. Все эти услуги будут оплачены НСЗУ.
Неотложная помощь без госпитализации
Если пациент обращается за экстренной помощью в приемном отделении, отделении неотложной помощи или круглосуточном травматологическом пункте без госпитализации, НСЗУ покрывает расходы на такую медицинскую помощь.
Профилактические осмотры
В течение года пациенты могут получить определенные профилактические услуги бесплатно, среди которых:
- гинекологическое обследование;
- рентгенография;
- обследование органов зрения;
- проверка слуха;
- комплексные медосмотры школьников, студентов и других определенных групп населения;
- осмотры перед поступлением в учебные заведения;
- медосмотры спортсменов старше 18 лет;
- обследование для допуска к проживанию в учреждениях длительного пребывания.
Осмотры детей, связанные со спортивными соревнованиями, отъездом в летний лагерь или процессом усыновления, оплачиваются без ограничений, так же как и медицинские осмотры, проводимых в соответствии со стандартами.