Теперь врачи будут учитывать не только физическое состояние, но и способность человека интегрироваться в общество. Это включает участие в работе, обучении и адаптации к обычной жизни после болезни или травмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав Украины.

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Новые критерии определения инвалидности

Изменения внедрены, исходя из принципов Международной классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). В ведомстве считают, что эти новые подходы позволят:

принимать во внимание индивидуальные потребности людей;

повысить эффективность оказания помощи;

создать условия, которые будут способствовать максимальному развитию независимости и активности пациентов.

В Минздраве отметили, что повседневное функционирование – это способность человека выполнять обычные действия в повседневной жизни, такие как личная гигиена, передвижения, работа, обучение и взаимодействие с другими.

Врачи используют официально утвержденные Кабмином категории для оценки состояния ежедневной деятельности пациентов. Определенные критерии позволяют специалистам оценить, как здоровье пациента влияет на его возможность удовлетворять основные жизненные потребности, участвовать в общественной жизни, учиться и работать.

Этими критериями являются способность к:

самообслуживанию;

передвижению;

ориентации и восприятию;

общению;

контролю за поведением;

получения образования;

трудовой деятельности.

Каждый из критериев оценивается по шкале от легкого до значительного ограничения.

Что означают различные критерии жизнедеятельности

Самообслуживание – это возможность пациента удовлетворять основные потребности, такие как личная гигиена, приготовления пищи, одевания и тому подобное.

Передвижение – оценивается, насколько лицо способно передвигаться, преодолевать расстояния, пользоваться транспортом и вспомогательными средствами.

Ориентация – определяет возможность ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающую среду с помощью слуха, зрения и других органов чувств.

Общение – экспертные команды оценивают, насколько пациент может устанавливать и поддерживать контакт с другими, эффективно взаимодействуя в различных ситуациях, используя устные, письменные или невербальные методы.

Контроль за поведением – специалисты определяют способность человека к самоконтролю, соблюдению социальных норм и адекватному поведению в различных обстоятельствах.

Возможность получения образования – этот критерий оценивает, как человек может учиться, получать новые знания и навыки, адаптироваться к образовательным условиям и достигать учебных целей.

Возможность трудовой деятельности – экспертные команды анализируют, как пациент может выполнять свои профессиональные обязанности и адаптироваться к условиям труда, включая использование вспомогательных средств или технологий.

В Минздраве подчеркивают, что статус инвалидности определяется не только по диагнозу, но и после оценки влияния состояния здоровья на повседневную жизнь.

Даже при сложных диагнозах лицо может не иметь ограничений в жизни, и наоборот, простые диагнозы могут быть сопровождены существенными ограничениями,

– отметили в ведомстве.

Для установления группы инвалидности экспертная команда должна оценить степень ограничений пациента по различным критериям: