У Министерстве здравоохранения разъяснили новую процедуру оценки, которая основывается на анализе повседневного функционирования пациентов, передает 24 Канал.

Также на тему Ликвидация МСЭК: как узнать, кто будет рассматривать дело об инвалидности

Решение, принятое медицинской командой, включает выводы и рекомендации по дальнейшей поддержке пациента.

Подготовка дела к рассмотрению

После получения документов пациента администратор медицинского учреждения проверяет их на полноту и качество. В случае выявления недостатков документы могут быть возвращены на доработку. Если же данные в порядке, дело включают в очередь, а пациенту сообщают о дате, время и формат рассмотрения.

Процесс оценивания командой врачей

Проведение оценки является ключевым этапом. Врачи:

анализируют документы в день заседания;

при необходимости проводят обследования и осмотры пациента;

могут направить на дополнительные обследования, которые назначает председательствующий врач.

Основные аспекты оценки включают:

степень нарушений функционирования организма;

влияние этих нарушений на повседневную жизнь пациента;

потребности в реабилитации, социальной помощи или других формах поддержки.

Команда врачей формируется в соответствии с диагнозом пациента. При необходимости могут привлекаться узкие специалисты.

Этапы принятия решения

Оценка и принятие решений включает несколько этапов:

Рассмотрение дела – ознакомление с представленной информацией, включая медицинские заключения и результаты обследований. Коллегиальное решение – все врачи участвуют в обсуждении и голосовании. В случае равного распределения голосов окончательное решение принимает председательствующий врач. Оформление протокола – результаты оценивания фиксируют в протоколе, который подписывают все члены команды.

Типы решений, которые может принять экспертная команда:

установление или отказ в установлении инвалидности, а также определение ее причины, срока действия или времени наступления;

продление периода временной нетрудоспособности;

определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;

установление необходимости специальных средств, например автомобиль или электроскутер;

определение объемов необходимых реабилитационных средств;

установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием, что влияет на права членов семьи;

рекомендации по реабилитации пациента.

Рекомендации включают медицинскую, социальную, трудовую и образовательную часть:

медицинский аспект – реабилитация, обеспечение медицинскими изделиями или санаторно-курортное лечение;

социальный аспект – бытовая адаптация, социальные услуги, помощь или пенсия;

трудовая реабилитация – обустройство рабочего места, переобучение или профориентация;

образовательное направление – психолого-педагогическая поддержка, помощь инклюзивно-ресурсных центров.

Сроки принятия решений

Экспертная команда обязана принять решение в течение 30 дней после включения дела в очередь. Если пациента направляют на дополнительные обследования, этот срок начинает отсчет с момента завершения обследований.

Получение результатов

Решение экспертной команды вносится в электронную систему. Пациент может получить его: