У Министерстве здравоохранения разъяснили новую процедуру оценки, которая основывается на анализе повседневного функционирования пациентов, передает 24 Канал.
Также на тему Ликвидация МСЭК: как узнать, кто будет рассматривать дело об инвалидности
Решение, принятое медицинской командой, включает выводы и рекомендации по дальнейшей поддержке пациента.
Подготовка дела к рассмотрению
После получения документов пациента администратор медицинского учреждения проверяет их на полноту и качество. В случае выявления недостатков документы могут быть возвращены на доработку. Если же данные в порядке, дело включают в очередь, а пациенту сообщают о дате, время и формат рассмотрения.
Процесс оценивания командой врачей
Проведение оценки является ключевым этапом. Врачи:
- анализируют документы в день заседания;
- при необходимости проводят обследования и осмотры пациента;
- могут направить на дополнительные обследования, которые назначает председательствующий врач.
Основные аспекты оценки включают:
- степень нарушений функционирования организма;
- влияние этих нарушений на повседневную жизнь пациента;
- потребности в реабилитации, социальной помощи или других формах поддержки.
Команда врачей формируется в соответствии с диагнозом пациента. При необходимости могут привлекаться узкие специалисты.
Этапы принятия решения
Оценка и принятие решений включает несколько этапов:
- Рассмотрение дела – ознакомление с представленной информацией, включая медицинские заключения и результаты обследований.
- Коллегиальное решение – все врачи участвуют в обсуждении и голосовании. В случае равного распределения голосов окончательное решение принимает председательствующий врач.
- Оформление протокола – результаты оценивания фиксируют в протоколе, который подписывают все члены команды.
Типы решений, которые может принять экспертная команда:
- установление или отказ в установлении инвалидности, а также определение ее причины, срока действия или времени наступления;
- продление периода временной нетрудоспособности;
- определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
- установление необходимости специальных средств, например автомобиль или электроскутер;
- определение объемов необходимых реабилитационных средств;
- установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием, что влияет на права членов семьи;
- рекомендации по реабилитации пациента.
Рекомендации включают медицинскую, социальную, трудовую и образовательную часть:
- медицинский аспект – реабилитация, обеспечение медицинскими изделиями или санаторно-курортное лечение;
- социальный аспект – бытовая адаптация, социальные услуги, помощь или пенсия;
- трудовая реабилитация – обустройство рабочего места, переобучение или профориентация;
- образовательное направление – психолого-педагогическая поддержка, помощь инклюзивно-ресурсных центров.
Сроки принятия решений
Экспертная команда обязана принять решение в течение 30 дней после включения дела в очередь. Если пациента направляют на дополнительные обследования, этот срок начинает отсчет с момента завершения обследований.
Получение результатов
Решение экспертной команды вносится в электронную систему. Пациент может получить его:
- в день оценивания;
- на указанную при подаче документов электронную почту.