У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили нову процедуру оцінювання, яка ґрунтується на аналізі повсякденного функціонування пацієнтів, передає 24 Канал.

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Рішення, ухвалене медичною командою, включає висновки та рекомендації щодо подальшої підтримки пацієнта.

Підготовка справи до розгляду

Після отримання документів пацієнта адміністратор медичного закладу перевіряє їх на повноту та якість. У разі виявлення недоліків документи можуть бути повернені на доопрацювання. Якщо ж дані в порядку, справу включають до черги, а пацієнту повідомляють про дату, час і формат розгляду.

Процес оцінювання командою лікарів

Проведення оцінювання є ключовим етапом. Лікарі:

аналізують документи у день засідання;

за потреби проводять обстеження та огляди пацієнта;

можуть направити на додаткові обстеження, які призначає головуючий лікар.

Основні аспекти оцінювання включають:

ступінь порушень функціонування організму;

вплив цих порушень на повсякденне життя пацієнта;

потреби у реабілітації, соціальній допомозі чи інших формах підтримки.

Команда лікарів формується відповідно до діагнозу пацієнта. За необхідності можуть долучатися вузькі спеціалісти.

Етапи ухвалення рішення

Оцінювання та ухвалення рішень включає кілька етапів:

Розгляд справи – ознайомлення з поданою інформацією, включаючи медичні висновки й результати обстежень. Колегіальне рішення – всі лікарі беруть участь у обговоренні й голосуванні. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення ухвалює головуючий лікар. Оформлення протоколу – результати оцінювання фіксують у протоколі, який підписують усі члени команди.

Типи рішень, які може ухвалити експертна команда:

встановлення чи відмова у встановленні інвалідності, а також визначення її причини, строку дії або часу настання;

продовження періоду тимчасової непрацездатності;

визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках;

встановлення необхідності спеціальних засобів, як-от автомобіль чи електроскутер;

визначення обсягів необхідних реабілітаційних засобів;

встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням, що впливає на права членів родини;

рекомендації щодо реабілітації пацієнта.

Рекомендації включають медичну, соціальну, трудову та освітню частину:

медичний аспект – реабілітація, забезпечення медичними виробами чи санаторно-курортне лікування;

соціальний аспект – побутова адаптація, соціальні послуги, допомога чи пенсія;

трудова реабілітація – облаштування робочого місця, перенавчання чи профорієнтація;

освітній напрям – психолого-педагогічна підтримка, допомога інклюзивно-ресурсних центрів.

Терміни ухвалення рішень

Експертна команда зобов’язана ухвалити рішення протягом 30 днів після включення справи до черги. Якщо пацієнта направляють на додаткові обстеження, цей термін починає відлік з моменту завершення обстежень.

Отримання результатів

Рішення експертної команди вноситься до електронної системи. Пацієнт може отримати його: