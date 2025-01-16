Из них более 44 тысячи должны были быть рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, информирует 24 Канал.

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Поэтому, в первом квартале 2025 года планируется рассмотреть прежде всего эти 44 тысячи дел. Основная цель реформы – обеспечить прозрачность процесса и улучшить качество рассмотрения.

Как распределили дела МСЭК

В основном дела одной больницы распределяли между несколькими другими медицинскими учреждениями. Например, в Чернигове рассмотрение перенесли из городской МСЭК в Черниговский медицинский центр современной онкологии, а также городские больницы №3 и №4.

Зато в Одессе все дела из шести комиссий передали в Одесскую областную клиническую больницу.

Важно. Полный перечень медучреждений, куда были переданы дела, можно найти на официальном сайте Минздрава.

По состоянию на 13 января 2025 года уже внесено более 36 тысяч дел для первоочередного рассмотрения. Для их обработки привлечено более 1,5 тысячи экспертных команд, в состав которых входит 5,6 тысячи врачей. Как отметили в Минздраве, это в четыре раза больше, чем работало ранее в составе МСЭК.