Согласно действующему законодательству, врач, ведущий пациента, формирует направление на оценивание в нескольких ситуациях, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает 24 Канал.

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Когда нужно проходить оценивание трудоспособности

Продолжительность нетрудоспособности: если она длится непрерывно 120 дней или в сумме 156 дней, учитывая перерывы.

Характер болезни: в случаях стойкого или необратимого заболевания, при котором прогноз лечения не предусматривает возможность полного выздоровления.

Особые состояния здоровья: при наличии серьезных медицинских вмешательств или болезней, предусмотренных нормативными актами.

Туберкулез: для пациентов с туберкулезом направление на оценку подается после 10 месяцев нетрудоспособности.

Как проходит процесс оценивания

Анализ здоровья. После достижения указанных сроков врач осматривает медицинскую документацию пациента, а также его состояние, включая результаты обследований и прогнозы. Направление на оценивание. Если необходимо определить дальнейшую работоспособность или состояние здоровья, врач инициирует подачу электронного направления для оценки экспертной командой. Оценивание экспертами. Экспертные команды сначала рассматривают дела, исследуют медицинские документы, анамнез и прогнозы заболевания.

После оценки команда принимает одно из следующих решений:

Установление инвалидности: если состояние здоровья пациента не позволяет восстановление трудоспособности.

Продолжение временной нетрудоспособности: если прогноз на выздоровление является положительным.

Завершение временной нетрудоспособности: если нет оснований для дальнейшего продолжения.

Выписка из решения экспертной команды передается пациенту и направляется врачу для дальнейшего оформления очередного медицинского заключения.