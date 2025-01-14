Згідно з чинним законодавством, лікар, що веде пацієнта, формує направлення на оцінювання в кількох ситуаціях, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає 24 Канал.

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Коли потрібно проходити оцінювання працездатності

Тривалість непрацездатності: якщо вона триває безперервно 120 днів або в сумі 156 днів, враховуючи перерви.

Характер хвороби: у випадках стійкого або необоротного захворювання, при якому прогноз лікування не передбачає можливість повного одужання.

Особливі стани здоров’я: при наявності серйозних медичних втручань або хвороб, передбачених нормативними актами.

Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання подається після 10 місяців непрацездатності.

Як проходить процес оцінювання

Аналіз здоров’я. Після досягнення вказаних термінів лікар оглядає медичну документацію пацієнта, а також його стан, включаючи результати обстежень і прогнози. Направлення на оцінювання. Якщо необхідно визначити подальшу працездатність або стан здоров’я, лікар ініціює подання електронного направлення для оцінювання експертною командою. Оцінювання експертами. Експертні команди спочатку розглядають справи, досліджують медичні документи, анамнез та прогнози захворювання.

Після оцінювання команда ухвалює одне з таких рішень:

Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновлення працездатності.

Продовження тимчасової непрацездатності: якщо прогноз на одужання є позитивним.

Завершення тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження.

Витяг з рішення експертної команди передається пацієнту та надсилається лікарю для подальшого оформлення чергового медичного висновку.