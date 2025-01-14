Згідно з чинним законодавством, лікар, що веде пацієнта, формує направлення на оцінювання в кількох ситуаціях, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає 24 Канал.
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Коли потрібно проходити оцінювання працездатності
Тривалість непрацездатності: якщо вона триває безперервно 120 днів або в сумі 156 днів, враховуючи перерви.
Характер хвороби: у випадках стійкого або необоротного захворювання, при якому прогноз лікування не передбачає можливість повного одужання.
Особливі стани здоров’я: при наявності серйозних медичних втручань або хвороб, передбачених нормативними актами.
Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання подається після 10 місяців непрацездатності.
Як проходить процес оцінювання
- Аналіз здоров’я. Після досягнення вказаних термінів лікар оглядає медичну документацію пацієнта, а також його стан, включаючи результати обстежень і прогнози.
- Направлення на оцінювання. Якщо необхідно визначити подальшу працездатність або стан здоров’я, лікар ініціює подання електронного направлення для оцінювання експертною командою.
- Оцінювання експертами. Експертні команди спочатку розглядають справи, досліджують медичні документи, анамнез та прогнози захворювання.
Після оцінювання команда ухвалює одне з таких рішень:
- Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновлення працездатності.
- Продовження тимчасової непрацездатності: якщо прогноз на одужання є позитивним.
- Завершення тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження.
Витяг з рішення експертної команди передається пацієнту та надсилається лікарю для подальшого оформлення чергового медичного висновку.