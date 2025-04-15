Всесвітня організація охорони здоров’я радить щодня включати в раціон щонайменше 400 грамів овочів та фруктів. Вибір продуктів може бути абсолютно будь-яким, головна вимога – різноманітність. Це забезпечить організм необхідною кількістю вітамінів, мінералів та клітковини, що важливо для підтримання нормального функціонування, повідомляє 24 Канал з посиланням healthline.

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Користь темної зелені

Темна зелень – це листя або овочі з високим вмістом корисних речовин. Приклади таких продуктів:

шпинат, броколі, листова капуста (кейл) та колард;

гичка буряка та ріпи, зелень гірчиці та кульбаби;

салати, такі як ромен, рукола, молодий шпинат;

мікрозелень, наприклад крес-салат.

Назва "темна зелень" пояснюється насиченим кольором, викликаним високим вмістом хлорофілу. Ці продукти містять велику кількість клітковини та мінералів, проте мають низький рівень вуглеводів і солі. Також вони є джерелом фолату (вітамін B9), який важливий для кровотворення та запобігання дефектам розвитку плоду.

Окремі представники темної зелені, такі як рукола й броколі, багаті на каротиноїди, які виконують роль антиоксидантів і допомагають боротися з деякими видами раку. Лютеїн, що міститься у шпинаті, може позитивно впливати на зір, хоча його властивості ще досліджуються. Окрім того, у темній зелені міститься вітамін K, необхідний для нормального згортання крові та зміцнення кісток.

Цікаво, що деякі види зелені, наприклад капуста кейл, містять у 100 г сирого продукту втричі більше вітаміну A, ніж потрібно дорослій людині на день. Звісно, з’їсти цілу упаковку зелені за один раз – рідкість, але це демонструє її поживну цінність.

Як вживати темну зелень

Американські дієтологи рекомендують їсти зелень у свіжому вигляді (наприклад, у салатах) або додавати до гарячих страв. Проте, попри її поживні властивості, сама зелень не може повністю задовольнити потреби організму у поживних речовинах.

Наприклад, у капусті та гичці відсутні амінокислоти, вітамін D (який краще засвоюється з риби) та вітамін B12 (який присутній у м’ясі). Також залізо з рослинних джерел засвоюється гірше, ніж із м’ясних продуктів.

Пам’ятайте, що організм не здатен "запасати" водорозчинні вітаміни, такі як C і фолат, – вони виводяться із сечею. Жиророзчинні вітаміни A, E та K накопичуються у печінці, і їхній надлишок може завдати шкоди організму, наприклад, спричинити проблеми з печінкою чи анемію. Тому важливо дотримуватись балансу у харчуванні та поєднувати темну зелень з іншими продуктами.