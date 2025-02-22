Якщо значення перевищують цю норму, а до цього додаються слабкість, озноб і відчуття втоми, це може свідчити про потрапляння інфекції в організм. 24 Канал підготував чеклист, щоб визначити, коли потрібно починати діяти. Інструкція призначена лише для дорослих. Для написання статті ми використовували інформацію Mayo Clinic, The Johns Hopkins University та University of Michigan.

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У західних країнах, таких як США та європейські держави, температуру частіше вимірюють у ротовій порожнині. В Україні заведено орієнтуватися на показники з пахвової западини, які на 0,3 – 0,6 градусів за Цельсієм нижчі, ніж у роті. У цьому тексті ми одразу подаємо значення для вимірювань у пахвах.

Коли збивати температуру

Якщо термометр показує понад 38,5 градуса за Цельсієм і є значний дискомфорт, необхідно прийняти жарознижувальний засіб, наприклад, ібупрофен, парацетамол або напроксен. Можна також використати аспірин, але його не рекомендують людям із порушенням згортання крові або проблемами шлунково-кишкового тракту, пов’язаними з кровотечами.

Дітям аспірин суворо протипоказаний через ризик розвитку синдрому Рея – рідкісного, але небезпечного стану, що може призвести до печінкової недостатності та енцефалопатії. Приймаючи препарати, важливо суворо дотримуватися інструкції та дозування, навіть якщо ліки вам давно знайомі.

Висока температура допомагає організму боротися з інфекцією, активуючи імунні процеси, завдяки чому збудники знищуються швидше. Тому збивати температуру не варто, якщо вона не завдає сильного дискомфорту. Однак потрібно орієнтуватися на власне самопочуття: якщо вам дуже зле, не чекайте позначки у 38,5 градусів за Цельсієм.

Що треба зробити ще

більше відпочивати;

пити багато рідини: це може бути звичайна вода, чай, ягідний морс або навіть курячий бульйон. Головне, щоб напої були теплими, а не гарячими, аби не травмувати слизові;

прийняти ванну з водою, температура якої трохи нижча за температуру вашого тіла;

вкритися легенькою ковдрою, якщо відчуваєте озноб;

одягнути легкий одяг.

Коли звернутися до лікаря

Температура – це тривожний сигнал від організму, але вона не завжди потребує негайного втручання лікаря. Якщо немає інших виражених симптомів, то лікар, швидше за все, порадить відпочивати та слідкувати за станом. Зазвичай у перші три дні панікувати не варто, і можна залишатися вдома.

Проте є випадки, коли необхідно негайно викликати швидку допомогу. До таких симптомів належать:

сильний головний біль;

судоми;

скутість у потиличній ділянці;

сплутаність свідомості;

часте блювання або сильна діарея;

висип на шкірі;

температура вище 38 градусів за Цельсієм, яка тримається понад три дні.

Дбайте про себе та вчасно реагуйте на сигнали, які надсилає ваш організм.