Если значения превышают эту норму, а к этому добавляются слабость, озноб и чувство усталости, это может свидетельствовать о попадании инфекции в организм. 24 Канал подготовил чеклист, чтобы определить, когда нужно начинать действовать. Инструкция предназначена только для взрослых. Для написания статьи мы использовали информацию Mayo Clinic, The Johns Hopkins University и University of Michigan.

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В западных странах, таких как США и европейские государства, температуру чаще измеряют в ротовой полости. В Украине принято ориентироваться на показатели из подмышечной впадины, которые на 0,3 – 0,6 градусов по Цельсию ниже, чем во рту. В этом тексте мы сразу подаем значения для измерений в подмышках.

Когда сбивать температуру

Если термометр показывает более 38,5 градусов по Цельсию и есть значительный дискомфорт, необходимо принять жаропонижающее средство, например, ибупрофен, парацетамол или напроксен. Можно также использовать аспирин, но его не рекомендуют людям с нарушением свертываемости крови или проблемами желудочно-кишечного тракта, связанными с кровотечениями.

Детям аспирин строго противопоказан из-за риска развития синдрома Рея – редкого, но опасного состояния, что может привести к печеночной недостаточности и энцефалопатии. Принимая препараты, важно строго придерживаться инструкции и дозировки, даже если лекарство вам давно знакомо.

Высокая температура помогает организму бороться с инфекцией, активируя иммунные процессы, благодаря чему возбудители уничтожаются быстрее. Поэтому сбивать температуру не стоит, если она не причиняет сильного дискомфорта. Однако нужно ориентироваться на собственное самочувствие: если вам очень плохо, не ждите отметки в 38,5 градусов по Цельсию.

Что надо сделать еще

больше отдыхать;

пить много жидкости: это может быть обычная вода, чай, ягодный морс или даже куриный бульон. Главное, чтобы напитки были теплыми, а не горячими, чтобы не травмировать слизистые;

принять ванну с водой, температура которой немного ниже температуры вашего тела;

укрыться легким одеялом, если чувствуете озноб;

одеть легкую одежду.

Когда обратиться к врачу

Температура – это тревожный сигнал от организма, но она не всегда требует немедленного вмешательства врача. Если нет других выраженных симптомов, то врач, скорее всего, посоветует отдыхать и следить за состоянием. Обычно в первые три дня паниковать не стоит, и можно оставаться дома.

Однако есть случаи, когда необходимо немедленно вызвать скорую помощь. К таким симптомам относятся:

сильная головная боль;

судороги;

скованность в затылочной области;

спутанность сознания;

частая рвота или сильная диарея;

сыпь на коже;

температура выше 38 градусов по Цельсию, которая держится более трех дней.

Заботьтесь о себе и вовремя реагируйте на сигналы, которые посылает ваш организм.