Зокрема, люди часто ставлять олію, або біля плити, або в холодильнику. Але ні той, ні інший варіант не підходять для її зберігання.

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Холод може призвести до того, що олія загустіє, а відтак – втратить не лише свою текстуру та аромат, а й користь. Тоді як висока температура прискорює процеси окислення.

Розповідаємо, чому місце для зберігання оливкової олії впливає на її якість і як не зіпсувати продукт.

Користь оливкової олії

Оливкова олія містить багато антиоксидантів та корисні жири, зокрема мононенасичені жирні кислоти, які позитивно впливають на здоров'я серця. Також продукт допомагає знижувати рівень запалення в організмі, покращує травлення та стан шкіри завдяки вітаміну Е.

Втім, смакові та корисні властивості можна втратити, якщо зберігати продукт неправильно.

Правила зберігання оливкової олії

Найкраще зберігати оливкову олію у прохолодному і темному місці, подалі від сонячного світла та джерел тепла.

Варто пам'ятати також, що важлива і тара, в якій ви зберігаєте оливкову олію – вона має бути з темного скла. Іноді виробники з метою економії розливають продукт у пластикову тару, що теж може погіршувати якість продукту.

Пластик здатний вступати у взаємодію з олією, що врешті-решт призводе до втрати аромату та корисних властивостей.

Краще відразу обирати олію в скляних непрозорих пляшках, які надійно захищають від зовнішніх факторів.