Раніше було встановлено, що уповільнення темпу приймання їжі сприяє зниженню спожитого обсягу. Дослідники припустили, що додавання до страв більшої пікантності може сповільнити процес їжі, повідомляє 24 Канал з посилання на журнал Food Quality and Preference.

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Нове дослідження гострої їжі

Саме це вони вирішили перевірити в лабораторії, додаючи трохи спецій, але не роблячи страву занадто гострою,

– пояснила провідна авторка дослідження Пейдж Каннінгем.

Під час експерименту виявилося, що приправлення їжі сушеним чилі уповільнює швидкість поїдання страви й призводить до меншого обсягу спожитої їжі, при цьому смакові якості залишаються на високому рівні.

Гостра їжа допомагає їсти менше

Результати дослідження дають підстави вважати, що використання чилі допомагає уникнути переїдання. Керівник проєкту, професор Джон Хейз, зазначив, що якщо людина хоче з’їдати менше, вона може спробувати додати до страви трохи гострих спецій – це допоможе сповільнитися і зменшити порцію.

У дослідженні взяли участь 130 дорослих, для яких підготували два варіанти обіду: гострий яловичий чилі та менш гостру курячу тіка масалу. За поведінкою учасників під час їжі спостерігали за допомогою відеозапису, фіксуючи кількість з’їденої їжі та випитої води, тривалість трапези та швидкість приймання їжі.

Висновки дослідження показали, що зменшення кількості спожитої їжі пов’язане зі зміною харчової поведінки: гостріші страви їли повільніше, їжа довше перебувала у роті, що сприяло швидшому настанню відчуття ситості.

Чи шкідлива гостра їжа

Поширена помилкова думка, що гострий перець може спричинити виразку шлунка. Насправді основною причиною виразки є інфекція, а не гостра їжа. Навпаки, дослідження свідчать, що гострий перець може зменшувати вироблення шлункової кислоти і сприяти загоєнню виразок. Також гостра їжа не викликає геморою, але при анальних тріщинах може підсилювати печіння і біль.

Є й протилежні твердження: гострий перець сприяє довголіттю, захищає серце і від онкозахворювань. Проте одна спеція навряд чи суттєво вплине на здоров'я без змін у способі життя, а наукових доказів цього поки що недостатньо.

Якщо ви добре переносите гостру їжу і не маєте проблем із травленням, обмежувати себе не потрібно. Якщо ж з’являється дискомфорт, варто зробити паузу і поспостерігати за своїм станом, наприклад, за допомогою харчового щоденника.