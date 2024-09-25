Парацетамол допомагає побороти біль після розтавання

Експерти з Університету Мічигану провели аналіз активності мозку учасників, які нещодавно зазнали розставання. Спостереження за ними показали, що при перегляді фотографій експартнерів активуються ті ж ділянки мозку, що відповідають за сприйняття фізичного болю.

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Цікаво, що такий вид емоційного дискомфорту можна знизити, використовуючи традиційні знеболювальні, такі як парацетамол. У ході експерименту учасникам пропонували прийняти або парацетамол, або плацебо, і з'ясувалося, що у тих, хто приймав знеболювальне, рівень емоційного болю знижувався більш помітно у порівнянні з контрольною групою.

Стимуляція мозку проти печалі

Існують різні підходи до відновлення після розлучення: від психологічної підтримки до методів, заснованих на нейронауці. Це дослідження запропонувало новий спосіб полегшення печалі та покращення настрою після розриву відносин, показавши, що активація певних зон мозку може знизити прояви емоційного дистресу. Однак для впровадження такої терапії у широку практику необхідно більше даних.

Ознаки того, що варто звернутися за професійною допомогою після розлучення, включають тривалу апатію, проблеми зі сном, зміни в апетиті чи вазі, а також думки про самоушкодження чи самогубство. Якщо такі симптоми зберігаються більше кількох тижнів, важливо звернутися до фахівця.