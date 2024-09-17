Тривалість спільного життя закоханих або швидкий розрив після початку відносин залежить від ступеня задоволеності кожного з партнерів, йдеться в статті опублікованій в журналі Journal of Personality and Social Psychology. Цей індикатор може коливатися під впливом різних чинників, включаючи способи спілкування, сексуальні питання та індивідуальні риси характеру.

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Нове дослідження стосунків

Вчені з Університету Майнца в Німеччині виявили, що у пар, які зрештою розлучаються, рівень задоволеності падає швидше, ніж у тих, хто залишається разом.

Дослідники вивчили дані більш ніж 2000 жителів Південної Каліфорнії з чотирьох поколінь, які надали інформацію про сімейний стан, наявність дітей та оцінили свої відносини за допомогою спеціальної шкали. Потім було розраховано тривалість "успішних" відносин і час, протягом якого партнери залишалися разом до розриву.

Від чого залежить тривалість стосунків

З часом рівень задоволеності знижувався в усіх пар, незалежно від їхніх стосунків. Однак ті, хто вирішив розлучитися, спочатку повідомляли про нижчий рівень задоволеності та швидше втрачали почуття щастя.

Розриви зазвичай відбувалися, коли задоволеність відносинами досягала приблизно 65% від максимально можливого рівня, що дослідники назвали критичною точкою: людям ставало легше залишити партнера, ніж намагатися зберегти добробут у відносинах.

Також було виявлено, що пари з дітьми мали менше задоволення від відносин, ніж бездітні пари. У молодих пар задоволеність з часом знижувалася швидше, ніж у зрілих.

Автори дослідження наголосили на необхідності подальших досліджень для розуміння процесів у відносинах, які впливають на зміну задоволеності та призводять до різних результатів.