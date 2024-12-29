Існує два основних побоювання, пов’язані з запиванням їжі чаєм або кавою. Перше з них полягає в тому, що кофеїн може ускладнювати засвоєння заліза та кальцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthshots.

Також на тему Скільки потрібно голодувати, щоб це принесло користь

Засвоєння заліза та кальцію

Кава та чай містять фенольні сполуки, відомі як таніни, які можуть зв’язуватися із залізом у шлунково-кишковому тракті та перешкоджати його засвоєнню. Те ж саме стосується і кальцію, проте не зовсім зрозуміло, наскільки це насправді впливає на організм – можливо, незначно.

Дослідження на мишах показали, що хоча засвоєння кальцію знижується, його рівень у кістках залишається на колишньому рівні.

Кислотність шлунка

Друге побоювання пов’язане з впливом кави на кислотність шлунка. Кава стимулює вироблення соляної кислоти та прискорює перистальтику кишок. З одного боку, чашка кави після їжі може сприяти покращенню травлення. З іншого боку, у деяких людей кава може викликати печію та інші неприємні відчуття, хоча результати досліджень на цю тему суперечливі.

Щоб вирішити, чи варто пити каву або чай під час їжі, найкраще прислухатися до свого організму. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту і у вас немає дефіциту заліза, відмовлятися від улюблених напоїв не обов’язково. Щоб себе убезпечити, ви можете почекати годину після їжі, перш ніж випити чай або каву.