Дослідження показують, що голодування може бути корисним для здоров'я, але ці позитивні ефекти не проявляються миттєво, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Metabolism.

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Нове дослідження голодування

Нещодавнє дослідження проведене вченими з Європи показало, що для досягнення максимальної користі від голодування необхідно принаймні три дні повного утримання від їжі.

В експерименті взяли участь 12 здорових добровольців, у яких була проаналізована кров до, під час і після тижня голодування на воді. Вчені виявили зміни в третині з 3000 досліджених білків у крові учасників, зокрема, тих, що пов'язані з покращенням функціонування серцево-судинної системи та зменшенням запалень при ревматоїдному артриті.

Користь приходить на третій день

Однак помітні зміни почали відбуватися лише з третього дня голодування. Раніше проведені дослідження також вказували на те, що короткі періоди голодування або посту можуть уповільнювати процеси старіння та подовжувати життя.

Клаудія Лангенберг, епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії, зазначила, що результати показують, що голодування може сприяти не лише зниженню ваги, але ефект проявляється лише після трьох днів повного обмеження калорій.

Важливо відзначити, що більшість білків, які змінилися під час голодування, повертаються до вихідного рівня одразу після початку приймання їжі. Це підкреслює необхідність регулярного проведення голодувань або їх імітації для досягнення довгострокових результатів.

Однак тривале голодування (понад три дні) пов'язане з певними ризиками, такими як зневоднення (20% рідини надходить з їжі) та погіршення стану здоров'я у дітей, вагітних жінок, людей з діабетом або розладами харчування. Лікарі рекомендують проводити подібні експерименти лише під наглядом спеціалістів.