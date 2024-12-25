Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, яке вчені Вашингтонського університету опублікували у журналі Nature.

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Шкода фруктори

Особливої шкоди організму завдає фруктоза, яка міститься в солодких напоях і кукурудзяному сиропі, які додають до промислових солодощів та ультраоброблених продуктів.

Фруктоза також міститься в деяких фруктах і овочах, тому люди завжди її споживали. Однак, за останні десятиліття її активно почали використовувати його як штучний підсолоджувач в ультраоброблених продуктах.

Відповідно – люди споживають набагато більше фруктози, ніж будь-коли раніше.

Попередньо вченим було відомо, що надмірна кількість глюкози пов'ʼязана з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, діабету 2 типу, жирової дистрофії печінки, захворювань нирок та раку, тепере же науковці вирішили з'ясувати, як споживання великої кількості фруктози впливає на виникнення онкозахворювань.

Дослідження проводили за участі тварин. Їх раціон містив велику кількість фруктози.

Роль фруктози у прогресуванні раку

Вже понад століття медична спільнота розуміє, що ракові клітини значною мірою покладаються на глюкозу для забезпечення своїх енергетичних потреб. Цей фундаментальний принцип регулярно застосовується в клінічних умовах, коли пацієнтам вводять радіоактивну форму глюкози, яку видно під час ПЕТ-сканування.

Через підвищене поглинання глюкози ракові клітини виглядають яскраво на цих томограмах, що відрізняє їх від здорових клітин. Нещодавні дослідження Гері Патті, дослідника в цій галузі, вказують на ще одну неочевидну можливість.

"Глюкоза і фруктоза складаються з одних і тих же атомів; єдина відмінність полягає в їх розташуванні", – пояснює він.

Враховуючи схильність ракових клітин до поглинання глюкози, Патті припускає, що, можливо, ці клітини також можуть використовувати фруктозу в подібний спосіб. Це відкриття може мати значні наслідки для стратегій дослідження та лікування раку в майбутньому.

Що нового виявили вчені

Ба більше, команда у ході дослідженн виявила, що печінка перетворює фруктозу на лізофосфатидилхоліни (ЛФГ) – тип ліпідів, які пов'язані із запаленням.

Коли ракові клітини діляться, їм потрібно багато ліпідів, тому велика кількість ЛФГ у крові сприяє реплікації ракових клітин, допомагаючи пухлинам рости.

Коли ви їсте надмірну кількість їжі, ваш організм перетворює її на жир. Це спосіб накопичення енергії. Високий рівень харчової фруктози викликає подібний процес. Фруктоза перетворюється на ліпіди, які потім можуть живити пухлину,

– каже Патті.

Зміна раціону може вплинути на процес росту пухлини, припустили вчені. Водночас застерегли від поспішних висновків, адже потрібно враховувати багато факторів, як-от тип пухлини, її онкогени та лікування пацієнта.