Іван Токмаков, лікар-гастроентеролог, дієтолог МЦ "Лелека", поділився порадами з 24 Каналом, які допоможуть уникнути перевантаження шлунково-кишкового тракту та зберегти гарне самопочуття під час різдвяних свят.

Також на тему Видалення родимок, бородавок та папілом: коли, кому та як це потрібно зробити

Підготовка до святкового застілля: плануємо правильно

Одна з ключових помилок – це неплановане меню, яке призводить до надмірного споживання жирних і важких страв. Для комфортного травлення варто:

Обирати різноманітні продукти: включайте страви з високим вмістом клітковини, такі як овочі, фрукти, цілозернові каші. Вони сприяють нормальній роботі шлунково-кишкового тракту.

Готувати здорово: використовуйте методи, які зберігають поживні властивості продуктів – запікання, тушкування, приготування на пару чи грилі. Уникайте смаження у великій кількості олії.

Збалансовувати приймання їжі протягом дня: не залишайте все "смачне" на вечерю. На вечірній час обирайте легкі страви – салати, закуски, запечені овочі чи фрукти.

Іван Токмаков "Пам’ятайте, що планування – це не лише про склад продуктів, але й про розміри порцій. Завчасно визначте, які страви хочете скуштувати, щоб не перевантажити організм."

Як уникнути переїдання

Навіть найкраще складене меню не гарантує, що ви не з’їсте зайвого. Ось кілька правил для святкового застілля:

Контролюйте порції. Намагайтеся наповнювати тарілку невеликими порціями. Це дозволить скуштувати більше страв, не переїдаючи. Пийте достатньо рідини. Вода, трав’яні чаї або свіжовичавлені соки допоможуть уникнути зневоднення та підтримають травлення. Обмежте споживання алкоголю. Велика кількість алкоголю шкодить травленню. Обирайте легші напої та намагайтеся не змішувати різні види алкоголю. Будьте активними. Після святкового застілля підійдуть легкі фізичні навантаження: прогулянка на свіжому повітрі чи неквапливий танець.

Іван Токмаков "І ще один важливий момент: прислухайтесь до свого організму. Як тільки відчуєте насичення, не змушуйте себе з’їдати більше, навіть якщо страва виглядає спокусливо."

Якщо все ж таки переїли: як відновитися

Ранок після свят часто починається з важкості у шлунку чи загального дискомфорту. Ось кілька кроків, які допоможуть вам швидше відновитися:

Вода – найкращий друг. Намагайтеся пити багато рідини (до 4% маси тіла). Це можуть бути вода, трав’яні чаї або відвари.

Легке меню. Надайте перевагу легким стравам, наприклад, овочевим супам, кашам, салатам. Вони не перевантажують травну систему.

Фізична активність. Навіть проста прогулянка допоможе активізувати обмін речовин.

За необхідності використовуйте медикаменти: ферменти для покращення травлення; сорбенти, якщо є симптоми інтоксикації; електроліти для відновлення водно-сольового балансу; антациди при печії чи дискомфорті у шлунку.



Свята можуть бути приємними й без неприємностей для здоров’я. Просто дотримуйтесь цих простих правил, і ваш організм вам подякує. Насолоджуйтеся смаком, компанією та хорошим самопочуттям!