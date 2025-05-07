Як розрізнити втому та вигорання
Втома – це відчуття втомленості та нестачі енергії, що заважає звичному життю. Вона не є хворобою, а лише симптомом, часто відповіддю організму на особливості способу життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
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Причини втоми:
- нестача сну;
- часте вживання алкоголю;
- приймання психоактивних речовин;
- надмірна кількість кофеїну, що порушує сон;
- занадто велике фізичне навантаження;
- емоційне напруження.
Вигорання – це особливий вид стресу, що супроводжується фізичним або емоційним виснаженням, відчуттям безнадії та спустошення. Це не хвороба у медичному сенсі, але часто пов’язана з серйозними розладами, наприклад, з депресією.
Причини вигорання на роботі:
- Відсутність контролю: неможливість впливати на розклад чи обсяг завдань.
- Нечіткі очікування: нерозуміння вимог та критеріїв ефективності роботи.
- Конфлікти на роботі: напружені стосунки з колегами чи керівництвом.
- Дисбаланс у навантаженні: забагато або, навпаки, замало роботи.
- Ізоляція: відсутність підтримки у колективі.
- Порушення балансу між роботою та особистим життям: перекіс у будь-який бік також може призвести до стресу та вигорання.
Ознаки втоми й вигорання: у чому різниця
|Втома
|Вигорання
|Звичайний стрес, труднощі у повсякденному житті
|Тривале відчуття спустошення
|Проблеми зі сном, безсоння
|Безсоння та постійна сонливість
|Нездоровий спосіб життя (харчування, брак фізичної активності)
|Повна втрата енергії, уникання спілкування
|Гормональні зміни, спричинені вагітністю, менопаузою, та іншими
|Зниження концентрації, неуважність
|Може виникати через приймання ліків чи лікування
|Розчарування в роботі, дратівливість
Як самостійно впоратися з втомою
Експерти радять:
- стежити за харчуванням і приділяти увагу фізичній активності;
- дотримуватися режиму сну: лягати та вставати в один і той самий час, спати 7 – 8 годин;
- розслаблятися перед сном: читати, слухати музику або подкасти;
- створити максимально комфортну атмосферу для сну – тиша, помірна температура, затемнення у кімнаті.
Також важливо мінімізувати шкідливі звички: обмежити алкоголь, куріння, надмірне вживання кофеїну.
Як боротися з вигоранням самостійно
Вигорання часто пов’язане з робочими обставинами, на які важко вплинути. Ось що радять фахівці:
- Подумайте про можливі зміни: обговоріть з керівництвом можливість змінити робочі завдання чи графік. Якщо ситуація не змінюється – подумайте про зміну роботи.
- Звертайтеся по підтримку: діліться переживаннями з друзями, близькими або колегами. Якщо на роботі є програма підтримки співробітників, скористайтеся нею.
- Практикуйте розслаблення: йога, медитація, дихальні вправи допомагають знизити рівень стресу.
- Регулярно займайтеся спортом: фізична активність допомагає відновити емоційний баланс.
- Стежте за сном: повноцінний відпочинок важливий для відновлення сил.
Коли потрібно звернутися до лікаря
Варто звернутися по допомогу до фахівця, якщо:
- відчуття втоми триває кілька тижнів без видимої причини;
- втома заважає звичайному життю: важко вставати, зникла радість від улюблених справ;
- з’явилися додаткові тривожні симптоми: різка втрата ваги, зміни настрою, або близькі помітили у вас порушення дихання під час сну.