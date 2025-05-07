Как различить усталость и выгорание

Усталость – это ощущение усталости и недостатка энергии, что мешает привычной жизни. Она не является болезнью, а лишь симптомом, часто ответом организма на особенности образа жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Причины усталости:

недостаток сна;

частое употребление алкоголя;

прием психоактивных веществ;

чрезмерное количество кофеина, что нарушает сон;

слишком большая физическая нагрузка;

эмоциональное напряжение.

Выгорание – это особый вид стресса, сопровождающийся физическим или эмоциональным истощением, ощущением безнадежности и опустошения. Это не болезнь в медицинском смысле, но часто связана с серьезными расстройствами, например, с депрессией.

Причины выгорания на работе:

Отсутствие контроля: невозможность влиять на расписание или объем задач.

Нечеткие ожидания: непонимание требований и критериев эффективности работы.

Конфликты на работе: напряженные отношения с коллегами или руководством.

Дисбаланс в нагрузке: много или, наоборот, мало работы.

Изоляция: отсутствие поддержки в коллективе.

Нарушение баланса между работой и личной жизнью: перекос в любую сторону также может привести к стрессу и выгоранию.

Признаки усталости и выгорания: в чем разница

Усталость Выгорание Обычный стресс, трудности в повседневной жизни Длительное ощущение опустошения Проблемы со сном, бессонница бессонница Бессонница и постоянная сонливость Нездоровый образ жизни (питание, недостаток физической активности) Полная потеря энергии, избегание общения избегание общения Гормональные изменения, вызванные беременностью, менопаузой, и другими Снижение концентрации, рассеянность рассеянность Может возникать из-за приема лекарств или лечения Разочарование в работе, раздражительность

Как самостоятельно справиться с усталостью

Эксперты советуют:

следить за питанием и уделять внимание физической активности;

соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7 – 8 часов;

расслабляться перед сном: читать, слушать музыку или подкасты;

создать максимально комфортную атмосферу для сна – тишина, умеренная температура, затемнение в комнате.

Также важно минимизировать вредные привычки: ограничить алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофеина.

Как бороться с выгоранием самостоятельно

Выгорание часто связано с рабочими обстоятельствами, на которые трудно повлиять. Вот что советуют специалисты:

Подумайте о возможных изменениях: обсудите с руководством возможность изменить рабочие задачи или график. Если ситуация не меняется – подумайте о смене работы. Обращайтесь за поддержкой: делитесь переживаниями с друзьями, близкими или коллегами. Если на работе есть программа поддержки сотрудников, воспользуйтесь ею. Практикуйте расслабление: йога, медитация, дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса. Регулярно занимайтесь спортом: физическая активность помогает восстановить эмоциональный баланс. Следите за сном: полноценный отдых важен для восстановления сил.

Когда нужно обратиться к врачу

Стоит обратиться за помощью к специалисту, если: