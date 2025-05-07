Как различить усталость и выгорание

Усталость – это ощущение усталости и недостатка энергии, что мешает привычной жизни. Она не является болезнью, а лишь симптомом, часто ответом организма на особенности образа жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

Также на тему "Не грусти, улыбнись": что такое токсичная позитивность и как ей противостоять

Причины усталости:

  • недостаток сна;
  • частое употребление алкоголя;
  • прием психоактивных веществ;
  • чрезмерное количество кофеина, что нарушает сон;
  • слишком большая физическая нагрузка;
  • эмоциональное напряжение.

Выгорание – это особый вид стресса, сопровождающийся физическим или эмоциональным истощением, ощущением безнадежности и опустошения. Это не болезнь в медицинском смысле, но часто связана с серьезными расстройствами, например, с депрессией.

Причины выгорания на работе:

  • Отсутствие контроля: невозможность влиять на расписание или объем задач.
  • Нечеткие ожидания: непонимание требований и критериев эффективности работы.
  • Конфликты на работе: напряженные отношения с коллегами или руководством.
  • Дисбаланс в нагрузке: много или, наоборот, мало работы.
  • Изоляция: отсутствие поддержки в коллективе.
  • Нарушение баланса между работой и личной жизнью: перекос в любую сторону также может привести к стрессу и выгоранию.

Признаки усталости и выгорания: в чем разница

Усталость Выгорание
Обычный стресс, трудности в повседневной жизни Длительное ощущение опустошения
Проблемы со сном, бессонница бессонница Бессонница и постоянная сонливость
Нездоровый образ жизни (питание, недостаток физической активности) Полная потеря энергии, избегание общения избегание общения
Гормональные изменения, вызванные беременностью, менопаузой, и другими Снижение концентрации, рассеянность рассеянность
Может возникать из-за приема лекарств или лечения Разочарование в работе, раздражительность

Как самостоятельно справиться с усталостью

Эксперты советуют:

  • следить за питанием и уделять внимание физической активности;
  • соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7 – 8 часов;
  • расслабляться перед сном: читать, слушать музыку или подкасты;
  • создать максимально комфортную атмосферу для сна – тишина, умеренная температура, затемнение в комнате.

Также важно минимизировать вредные привычки: ограничить алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофеина.

Как бороться с выгоранием самостоятельно

Выгорание часто связано с рабочими обстоятельствами, на которые трудно повлиять. Вот что советуют специалисты:

  1. Подумайте о возможных изменениях: обсудите с руководством возможность изменить рабочие задачи или график. Если ситуация не меняется – подумайте о смене работы.
  2. Обращайтесь за поддержкой: делитесь переживаниями с друзьями, близкими или коллегами. Если на работе есть программа поддержки сотрудников, воспользуйтесь ею.
  3. Практикуйте расслабление: йога, медитация, дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса.
  4. Регулярно занимайтесь спортом: физическая активность помогает восстановить эмоциональный баланс.
  5. Следите за сном: полноценный отдых важен для восстановления сил.

Когда нужно обратиться к врачу

Стоит обратиться за помощью к специалисту, если:

  • ощущение усталости длится несколько недель без видимой причины;
  • усталость мешает обычной жизни: трудно вставать, исчезла радость от любимых дел;
  • появились дополнительные тревожные симптомы: резкая потеря веса, изменения настроения, или близкие заметили у вас нарушение дыхания во время сна.