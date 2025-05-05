Токсичний позитив – це схильність зберігати бадьорий настрій за будь-яких обставин, ігноруючи чи витісняючи негативні переживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на AADA.

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Хоча сам термін рідко трапляється у науковій літературі, механізми витіснення й придушення емоцій добре вивчені й, як показують дослідження, можуть негативно впливати на психічне та фізичне здоров’я.

Як проявляється токсичний позитив

Така поведінка виражається у прагненні приховувати чи не визнавати справжні почуття за маскою поверхневого позитиву. Це може проявлятися у звичних фразах: "все буде добре", у знеціненні чужих емоцій ("в інших ще гірше", "нічого страшного") або у небажанні обговорювати складні теми.

Особливо яскраво це явище помітне в соціальних мережах, де заохочується демонстрація лише радісних моментів життя.

Чим небезпечне придушення емоцій

Уникнення негативних почуттів лише посилює їхній вплив. Придушені емоції накопичуються, спричиняють внутрішню напругу й можуть підвищити ризик розвитку тривожних або депресивних станів.

ВООЗ наголошує, що розвиток емоційної грамотності, включаючи прийняття всього спектра почуттів, допомагає запобігати психічним розладам. Хронічне блокування емоцій посилює стресове навантаження на організм, призводить до підвищення рівня кортизолу, що може сприяти проблемам із серцем, сном та імунітетом.

Чому виникає токсичний позитив

Однією з причин формування токсичного позитиву є культурна заборона на прояв негативних емоцій: "не можна злитися", "плакати – некрасиво", "скаржитися – це слабкість". У результаті людина не тільки придушує свої почуття, а й починає соромитися їхнього існування.

Відмінність здорового оптимізму від токсичного позитиву

Здоровий оптимізм – це готовність визнати реальність і вірити у краще майбутнє, а токсичний позитив – це відмова визнавати складні емоції. Фахівці системи охорони здоров’я Великобританії вважають, що підтримка й визнання почуттів інших допомагає знизити рівень тривоги та сприяє відновленню, особливо у кризових ситуаціях.

Як розпізнати токсичний позитив у собі

Іноді токсичний позитив стає внутрішнім механізмом газлайтингу: людина переконує себе, що "не має права" на сум чи "надто гостро реагує". Це лише посилює відчуття провини й заважає самопідтримці.

Зверніть увагу, якщо ви:

відчуваєте провину за сум або злість;

боїтеся виглядати "негативним";

автоматично втішаєте інших без справжнього співчуття;

уникаєте обговорення складних емоцій, переводячи розмову.

Токсичний позитив часто стає автоматичним захисним механізмом, особливо якщо в минулому людину ігнорували або знецінювали її почуття.

Як впоратися з емоціями без токсичного позитиву

Британські спеціалісти радять дотримуватися таких принципів:

Дозволяйте собі будь-які почуття: сум, злість, тривога – нормальні частини людського досвіду. Визнавайте емоції інших. Замість порад просто скажіть: "Я розумію, що тобі важко". Звертайтеся по допомогу до професіоналів, якщо самостійно пережити емоції складно.

Як захиститися від токсичного позитиву у спілкуванні

Якщо співрозмовник ігнорує ваші почуття або наполегливо закликає шукати плюси у складній ситуації, варто пам'ятати:

Встановлюйте межі. Спокійно поясніть, що ваші почуття важливі й вам не хочеться, щоб їх знецінювали. Наприклад: "Дякую за підтримку, але мені потрібно це пережити, а не просто думати про хороше".

Просіть про конкретну допомогу. Замість загальних порад попросіть вислухати вас або надати реальну підтримку, якщо вона потрібна.

Не звинувачуйте себе за свої почуття. Токсичний позитив може викликати сором за негативні емоції, однак відчувати різні почуття – це нормально.

Уникайте надмірної самокритики. Ваші емоції – частина вашого життя, і ви маєте право їх переживати.