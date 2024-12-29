Про основні причини появи мішків і найефективніші методи їх усунення, розповідає 24 Канал.

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Причини появи мішків під очима

Недосипання: постійний брак сну впливає на кровообіг, що призводить до затримки рідини та набряків.

Генетика: якщо ця проблема спостерігалася у ваших батьків, імовірно, ви також будете схильні до її появи.

Затримка рідини: неправильний водний баланс, надмірне вживання солі або алкоголю можуть спричинити набряки.

Стрес: хронічний стрес виснажує організм, що позначається і на зовнішності.

Алергія: вона викликає свербіж, набряклість та почервоніння навколо очей.

Неправильний догляд: використання неякісної косметики або її надмірне нанесення можуть нашкодити ніжній шкірі під очима.

Як усунути мішки під очима: основні методи

Професійні процедури

Якщо проблема виражена, косметологічні процедури можуть стати найефективнішим рішенням. Зокрема, підійдуть:

Мезотерапія – це ін'єкції вітамінів та амінокислот допомагають покращити тонус шкіри та зменшити набряки.

Плазмотерапія – введення власної плазми стимулює регенерацію шкіри та підвищує її пружність.

Лазерне омолодження – процедура видаляє дрібні зморшки та покращує текстуру шкіри.

Мікротокова терапія – сприяє покращенню лімфодренажу, зменшуючи затримку рідини.

Домашній догляд

Завжди використовуйте засоби, розроблені спеціально для зони під очима. Шукайте такі компоненти:

Гіалуронова кислота. Зволожує та робить шкіру еластичнішою.

Кофеїн. Допомагає зменшити набряки та стимулює кровообіг.

Ретинол. Покращує текстуру шкіри та сприяє зменшенню темних кіл.

Не забувайте регулярно очищувати шкіру та знімати макіяж, щоб уникнути подразнень і накопичення токсинів.

Поради для здорового способу життя

Спіть щонайменше 7 – 8 годин на добу. Під час сну організм відновлюється, зменшуються набряки, а шкіра виглядає свіжою.

Пийте більше води, адже саме зневоднення може зробити шкіру під очима сухою та тьмяною. Намагайтеся випивати 1,5 – 2 літри чистої води щодня.

Контролюйте раціон, зокрема, обмежте споживання солі, яка сприяє затримці рідини. Натомість включіть у раціон більше фруктів і овочів, багатих на антиоксиданти.

Уникайте стресу – спробйте йогу, медитації чи просто більше гуляйте на свіжому повітрі, щоб знизити рівень стресу.