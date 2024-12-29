Про основні причини появи мішків і найефективніші методи їх усунення, розповідає 24 Канал.

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Причини появи мішків під очима

  • Недосипання: постійний брак сну впливає на кровообіг, що призводить до затримки рідини та набряків.
  • Генетика: якщо ця проблема спостерігалася у ваших батьків, імовірно, ви також будете схильні до її появи.
  • Затримка рідини: неправильний водний баланс, надмірне вживання солі або алкоголю можуть спричинити набряки.
  • Стрес: хронічний стрес виснажує організм, що позначається і на зовнішності.
  • Алергія: вона викликає свербіж, набряклість та почервоніння навколо очей.
  • Неправильний догляд: використання неякісної косметики або її надмірне нанесення можуть нашкодити ніжній шкірі під очима.

Як усунути мішки під очима: основні методи

Професійні процедури

Якщо проблема виражена, косметологічні процедури можуть стати найефективнішим рішенням. Зокрема, підійдуть:

  • Мезотерапія – це ін'єкції вітамінів та амінокислот допомагають покращити тонус шкіри та зменшити набряки.
  • Плазмотерапія – введення власної плазми стимулює регенерацію шкіри та підвищує її пружність.
  • Лазерне омолодження – процедура видаляє дрібні зморшки та покращує текстуру шкіри.
  • Мікротокова терапія – сприяє покращенню лімфодренажу, зменшуючи затримку рідини.

Домашній догляд

Завжди використовуйте засоби, розроблені спеціально для зони під очима. Шукайте такі компоненти:

  • Гіалуронова кислота. Зволожує та робить шкіру еластичнішою.
  • Кофеїн. Допомагає зменшити набряки та стимулює кровообіг.
  • Ретинол. Покращує текстуру шкіри та сприяє зменшенню темних кіл.

Не забувайте регулярно очищувати шкіру та знімати макіяж, щоб уникнути подразнень і накопичення токсинів.

Поради для здорового способу життя

Спіть щонайменше 7 – 8 годин на добу. Під час сну організм відновлюється, зменшуються набряки, а шкіра виглядає свіжою.

Пийте більше води, адже саме зневоднення може зробити шкіру під очима сухою та тьмяною. Намагайтеся випивати 1,5 – 2 літри чистої води щодня.

Контролюйте раціон, зокрема, обмежте споживання солі, яка сприяє затримці рідини. Натомість включіть у раціон більше фруктів і овочів, багатих на антиоксиданти.

Уникайте стресу – спробйте йогу, медитації чи просто більше гуляйте на свіжому повітрі, щоб знизити рівень стресу.