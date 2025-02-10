Підготуйте все необхідне заздалегідь

Перед тим, як вишмаркатися, переконайтеся, що у вас є одноразові серветки або носові хустинки. Це допоможе уникнути забруднення рук і навколишніх предметів, а також знизить ймовірність поширення інфекції, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Harley Street ENT clinic.

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Порада: правильна підготовка робить процедуру більш гігієнічною і комфортною.

Очищайте ніздрі по черзі

Закривайте одну ніздрю, коли очищаєте іншу. Така техніка дозволяє краще позбуватися від скупченого слизу і запобігає потраплянню його в носові пазухи.

Порада: по чергове шмаркання знижує ймовірність розвитку гаймориту та інших захворювань синусів.

Не застосовуйте надмірну силу

Старайтеся шмаркатися акуратно, уникаючи надмірного тиску. Сильне видування слизу не поліпшить очищення, але може травмувати слизову носа, викликавши носову кровотечу або потрапляння слизу в євстахієву трубу.

Порада: шмаркайтеся м'яко, щоб уникнути запалення середнього вуха (отиту).

Дотримуйтеся правил гігієни

Після кожного шмаркання не забувайте мити руки з милом або обробляти їх антисептиком. Це допоможе мінімізувати ризик передачі інфекцій іншим людям.

Порада: гігієна особливо важлива в періоди масових спалахів ГРВІ та грипу.

Зволожуйте слизову носа

Якщо у вас нежить, використовуйте сольові розчини або зволожувальні спреї, щоб підтримувати слизову в нормальному стані. Це запобігає її пересиханню та подразненню.

Порада: регулярне зволоження допомагає уникнути відчуття сухості та запобігає пошкодженню тканин.

Зверніть увагу на положення голови

Правильне шмаркання найкраще виконувати, трохи нахиливши голову вперед. Це положення дозволяє очистити носові ходи і запобігає закиданню слизу в слухові шляхи.

Порада: дотримання правильного положення знижує ризик ускладнень, таких як отити.

Використовуйте тільки чисті серветки

Використання брудних або використаних серветок може призвести до повторного інфікування та погіршення стану.

Порада: надавайте перевагу одноразовим серветкам або слідкуйте за регулярним пранням тканинних носових хустинок.

Спробуйте теплі компреси

При ускладненому носовому диханні можна прикласти теплий компрес на ніс або лоб. Це допомагає зменшити набряк і полегшує дихання.

Порада: такі процедури особливо корисні при застуді або алергії.

Звертайтеся до спеціаліста при тривалій симптоматиці

Якщо нежить зберігається кілька днів, супроводжується високою температурою або болями в області обличчя, не відкладайте візит до лікаря. Хронічні риніти можуть бути симптомом більш серйозних захворювань.

Порада: рання діагностика прискорює процес одужання і допомагає уникнути ускладнень.