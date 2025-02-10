Подготовьте все необходимое заранее

Перед тем, как вытираться, убедитесь, что у вас есть одноразовые салфетки или носовые платки. Это поможет избежать загрязнения рук и окружающих предметов, а также снизит вероятность распространения инфекции, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Harley Street ENT clinic.

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Совет: правильная подготовка делает процедуру более гигиеничной и комфортной.

Очищайте ноздри поочередно

Закрывайте одну ноздрю, когда очищаете другую. Такая техника позволяет лучше избавляться от скопившейся слизи и предотвращает попадание ее в носовые пазухи.

Совет: поочередное шмыганье снижает вероятность развития гайморита и других заболеваний синусов.

Не применяйте чрезмерную силу

Старайтесь сопеть аккуратно, избегая чрезмерного давления. Сильное выдувание слизи не улучшит очищение, но может травмировать слизистую носа, вызвав носовое кровотечение или попадание слизи в евстахиеву трубу.

Совет: шмыгайте мягко, чтобы избежать воспаления среднего уха (отита).

Соблюдайте правила гигиены

После каждого сопения не забывайте мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Это поможет минимизировать риск передачи инфекций другим людям.

Совет: гигиена особенно важна в периоды массовых вспышек ОРВИ и гриппа.

Увлажняйте слизистую носа

Если у вас насморк, используйте солевые растворы или увлажняющие спреи, чтобы поддерживать слизистую в нормальном состоянии. Это предотвращает ее пересыхание и раздражение.

Совет: регулярное увлажнение помогает избежать ощущения сухости и предотвращает повреждение тканей.

Обратите внимание на положение головы

Правильное сопение лучше всего выполнять, немного наклонив голову вперед. Это положение позволяет очистить носовые ходы и предотвращает забрасывание слизи в слуховые пути.

Совет: соблюдение правильного положения снижает риск осложнений, таких как отиты.

Используйте только чистые салфетки

Использование грязных или использованных салфеток может привести к повторному инфицированию и ухудшению состояния.

Совет: отдавайте предпочтение одноразовым салфеткам или следите за регулярной стиркой тканевых носовых платков.

Попробуйте теплые компрессы

При затрудненном носовом дыхании можно приложить теплый компресс на нос или лоб. Это помогает уменьшить отек и облегчает дыхание.

Совет: такие процедуры особенно полезны при простуде или аллергии.

Обращайтесь к специалисту при длительной симптоматике

Если насморк сохраняется несколько дней, сопровождается высокой температурой или болями в области лица, не откладывайте визит к врачу. Хронические риниты могут быть симптомом более серьезных заболеваний.

Совет: ранняя диагностика ускоряет процесс выздоровления и помогает избежать осложнений.