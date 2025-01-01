Переїдання може проявлятися не лише у вигляді тяжкості в шлунку, але іноді воно супроводжується й іншими неприємними симптомами, повідомляє 24 Канал з посиланням на WebMed.

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У такому випадку можна говорити про розлад травлення, який характеризується:

підвищеним газоутворенням;

нудотою;

печією.

Всі інколи зʼїдають забагато

Одноразове переїдання не становить загрози для здоров’я і не призводить до розтягнення шлунка. Якщо це трапляється лише кілька разів на рік, не варто турбуватися. Відчуття провини може, навпаки, призвести до саморуйнування і змусити вас знову переїсти.

Однак, якщо переїдання стає регулярним, це може викликати надмірну вагу, що, своєю чергою, підвищує ризик серцево-судинних захворювань, раку і діабету. Люди, які часто переїдають і відчувають при цьому почуття провини, можуть зіткнутися з розладами харчової поведінки.

Що робити, якщо ви переїли

Отже, ви насолоджувалися всіма новорічними стравами, заїли їх качкою і заповнили шлунок солодощами. Тепер хочеться лише лежати та стогнати. Ось покроковий план, як полегшити стан:

Встаньте з-за столу. Це може бути непросто, але постарайтеся. Допоможіть прибрати зі столу. Навіть невелика активність покращить ваше самопочуття і допоможе спалити зайві калорії. Крім того, позбувшись їжі, ви зменшите спокусу додати ще. Випийте води. Вона допоможе вивести зайву сіль і запобігти запорам. Головне – уникайте газованих напоїв, оскільки вони можуть посилити симптоми. Пройдіться. Прогулянка стимулює поліпшення кровообігу в шлунку і прискорює травлення. Крім того, це відволіче від тяжкості в животі. Але не переборщіть – інтенсивні вправи одразу після їжі можуть посилити дискомфорт. Не лежіть. Переїдання може викликати сонливість, але постарайтеся витримати вертикальне положення хоча б кілька годин, щоб їжа встигла перейти в тонкий кишківник. Лягаючи, ви ризикуєте зіткнутися з кислотним рефлюксом – коли їжа повертається у стравохід і викликає печію. Через три – чотири години можна зайнятися фізичною активністю, щоб спалити зайві калорії. В іншому випадку, якщо ви втомилися, можна і трохи поспати. Не голодуйте наступного дня, сподіваючись компенсувати переїдання. Пропуск приймання їжі часто призводить до того, що ми їмо більше наступного разу. Розумніше буде зменшити калорійність раціону: замість залишків олів'є краще зробити акцент на овочах і фруктах.

Якщо ваше самопочуття погіршилося

Іноді переїдання може викликати дійсно неприємні симптоми:

дискомфорт або легкий біль у верхній частині живота;;

здуття;

метеоризм;

нудота;

печія.

Як правило, розлади травлення минають самі по собі, головне – пити воду і чекати. Для полегшення печії можна використовувати антациди, такі як карбонат кальцію, лоперамід або симетикон.

Ефективність сорбентів при розладах шлунка не завжди очевидна. Наприклад, смектит може скоротити тривалість гострої діареї у дітей, але в інших випадках його дія не доведена.

Зверніться до лікаря, якщо у вас з’являються: