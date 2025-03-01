У разі необхідності під час обстеження лікар може виконати біопсію, тобто взяти невеликий зразок тканини для подальшого лабораторного аналізу, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Перед початком процедури лікар обробляє задню частину горла і корінь язика місцевим анестетиком, щоб мінімізувати дискомфорт для пацієнта.

Навіщо призначають гастроскопію

Гастроскопія проводиться для виявлення причин таких симптомів, як:

печія;

тривалі болі в животі;

болісні відчуття під час ковтання;

анемія.

Крім того, за допомогою гастроскопії лікар може діагностувати захворювання, наприклад, виразку шлунка або гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), при якій шлункова кислота потрапляє зі шлунка в стравохід.

Процедура може використовуватися не лише для діагностики, але й для лікування, наприклад, при кровоточивих виразках, закупорці стравоходу, видаленні поліпів або невеликих доброякісних чи злоякісних новоутворень.

Як підготуватися до гастроскопії

Перед обстеженням лікар може порекомендувати утриматися від їжі за 6 – 8 годин та від пиття за 2 – 3 години до процедури.

Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на згортання крові (наприклад, аспірин або варфарин), чи ліки для лікування діабету (інсулін, метформін), обов’язково повідомте про це лікаря. Можливо, їх тимчасово доведеться скасувати або скоригувати дозування.