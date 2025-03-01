В случае необходимости во время обследования врач может выполнить биопсию, то есть взять небольшой образец ткани для дальнейшего лабораторного анализа, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Перед началом процедуры врач обрабатывает заднюю часть горла и корень языка местным анестетиком, чтобы минимизировать дискомфорт для пациента.

Зачем назначают гастроскопию

Гастроскопия проводится для выявления причин таких симптомов, как:

изжога;

длительные боли в животе;

болезненные ощущения во время глотания;

анемия.

Кроме того, с помощью гастроскопии врач может диагностировать заболевания, например, язву желудка или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), при которой желудочная кислота попадает из желудка в пищевод.

Процедура может использоваться не только для диагностики, но и для лечения, например, при кровоточащих язвах, закупорке пищевода, удалении полипов или небольших доброкачественных или злокачественных новообразований.

Как подготовиться к гастроскопии

Перед обследованием врач может порекомендовать воздержаться от еды за 6 – 8 часов и от питья за 2 – 3 часа до процедуры.

Если вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови (например, аспирин или варфарин), или лекарства для лечения диабета (инсулин, метформин), обязательно сообщите об этом врачу. Возможно, их временно придется отменить или скорректировать дозировку.