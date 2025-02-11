У статті стверджується, що люди з вираженим диспозиційним оптимізмом, тобто вірою в сприятливий результат подій, мають тенденцію накопичувати більше заощаджень у порівнянні з менш позитивно налаштованими людьми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Personality and Social Psychology.

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Нове дослідження поглядів на життя

До такого висновку дійшли фахівці у сфері маркетингу та економічної психології з Університету Колорадо в Боулдері та Університету Нью-Гемпшира. Вони проаналізували дані 8 масштабних опитувань. З них 5 відбулися у Великій Британії, а три – у США та інших європейських країнах, включаючи Німеччину. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 140 тисяч людей.

Три з цих опитувань проводилися одноразово, а інші п’ять передбачали участь респондентів протягом кількох років. Учасникам поставили питання, спрямовані на визначення рівня оптимізму. Окрім цього, учасники пройшли скорочений тест на визначення рис особистості за п’ятифакторною моделлю і надали дані про свій дохід, накопичення та матеріальні активи.

Оптимізм допомагає заощаджувати

Аналіз результатів усіх опитувань показав, що люди з оптимістичним сприйняттям життя в середньому накопичували більше фінансових коштів. Кожен додатковий бал в оцінці оптимізму був пов’язаний зі збільшенням накопичень на 1352 долари (+16,9%) для сімей зі середнім балансом накопичень у 8000 доларів.

Цікаво, що навіть у більш заможних людей зростання накопичень на 16,9% зберігалося при збільшенні оптимізму. Цей тренд залишався стабільним навіть після врахування таких факторів, як вік, стать, сімейний статус, наявність дітей, рівень доходу в дитинстві, стан здоров’я, зайнятість і особистісні характеристики.

Особливо сильний вплив оптимізму на накопичення спостерігався серед людей з низьким доходом.

Коли людина живе від зарплати до зарплати, заощадження можуть здаватися безглуздими. Однак оптимістичний погляд на життя може стати стимулом для формування заощаджень, попри труднощі,

– пояснив один з авторів дослідження Джо Гладстоун.

Вчені вважають, що їхнє відкриття може бути корисним у реальному житті. Наприклад, розвиток позитивного мислення з використанням спеціальних методик міг би підвищити ефективність курсів з фінансової грамотності.