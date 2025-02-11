В статье утверждается, что люди с выраженным диспозиционным оптимизмом, то есть верой в благоприятный исход событий, имеют тенденцию накапливать больше сбережений по сравнению с менее позитивно настроенными людьми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Personality and Social Psychology.

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Новое исследование взглядов на жизнь

К такому выводу пришли специалисты в сфере маркетинга и экономической психологии из Университета Колорадо в Боулдере и Университета Нью-Гемпшира. Они проанализировали данные 8 масштабных опросов. Из них 5 состоялись в Великобритании, а три – в США и других европейских странах, включая Германию. Всего в исследованиях приняли участие более 140 тысяч человек.

Три из этих опросов проводились однократно, а другие пять предусматривали участие респондентов в течение нескольких лет. Участникам задали вопросы, направленные на определение уровня оптимизма. Кроме этого, участники прошли сокращенный тест на определение черт личности по пятифакторной модели и предоставили данные о своем доходе, накоплениях и материальных активах.

Оптимизм помогает экономить

Анализ результатов всех опросов показал, что люди с оптимистичным восприятием жизни в среднем накапливали больше финансовых средств. Каждый дополнительный балл в оценке оптимизма был связан с увеличением накоплений на 1352 доллара (+16,9%) для семей со средним балансом накоплений в 8000 долларов.

Интересно, что даже у более состоятельных людей рост накоплений на 16,9% сохранялся при увеличении оптимизма. Этот тренд оставался стабильным даже после учета таких факторов, как возраст, пол, семейный статус, наличие детей, уровень дохода в детстве, состояние здоровья, занятость и личностные характеристики.

Особенно сильное влияние оптимизма на накопления наблюдалось среди людей с низким доходом.

Когда человек живет от зарплаты до зарплаты, сбережения могут казаться бессмысленными. Однако оптимистичный взгляд на жизнь может стать стимулом для формирования сбережений, несмотря на трудности,

– объяснил один из авторов исследования Джо Гладстоун.

Ученые считают, что их открытие может быть полезным в реальной жизни. Например, развитие позитивного мышления с использованием специальных методик могло бы повысить эффективность курсов по финансовой грамотности.