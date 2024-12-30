Подробиці того, як усе відбуватиметься, розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і його заступниця Марія Карчевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Як спростять отримання інвалідності

Раніше для встановлення інвалідності від пацієнта вимагали виписки зі стаціонару, іноді це ставалося кілька разів на рік. Втім, відтепер список документів, які потрібно підготувати людині, буде чітко врегульованим.

За розглядом тих справ, які у нас були – зараз у нас чітко врегульовані постановою Кабінету міністрів України перелік документів, які треба буде подати пацієнту. І це якраз буде дивитися адміністратор – чи є всі документи в наявності,

– заявив міністр.

За його словами, таким чином людину зможуть відправити на дообстеження для прийняття рішення, але подібні заходи передбачають більше одного разу. Зазначається, що це зробить процедуру якіснішою.

"Тут ми вирішуємо два питання: купували інвалідність ті, кому вона не була потрібна. І не ставили інвалідність тим, кому потрібно", – додав Віктор Ляшко. За новими правилами з 1 січня надали право і можливість скеровувати на оцінювання головам ВЛК.

Водночас заступниця міністра Марія Карчевич каже, що для оцінювання лягати в стаціонар пацієнтам не доведеться. Крім того, з 1 січня буде надано право і можливість скеровувати людину на оцінювання головам ВЛК.

Це дуже важливо для військовослужбовців, щоб їм спростити процедуру і маршрут. Тобто якщо є всі критерії, то спрямувати зможе і голова ВЛК", – пояснила заступниця. Втім, нововведення стосується саме військовослужбовців, а не військовозобовʼязаних громадян і ВЛК, які вони проходять під час призову. Це регулюється наказом МОЗ №402.