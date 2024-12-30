Це стало відомо з брифінгу міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Куди передадуть незавершені справи МСЕК

МСЕК передають справи до визначених медичних закладів, яких у країні понад 290. У них сформовано 1450 експертних команд, до складу яких входять понад 4 тисячі лікарів.

За кожною комісією закріплено відповідний медичний заклад, всі справи оцифровуються та вносяться до електронної системи.

У нас є реєстр справ, ми знаємо, які справи куди передалися, формується електронна черга, кожний медзаклад попередить, де знаходиться справа і на коли призначений розгляд. І буде підтримка гарячої лінії з 1 січня,

– зазначив Ляшко.

За даними МОЗ, в архівах МСЕК знаходиться близько 1,3 мільйона справ, із яких понад 40 тисяч вже передані до лікарень для оцінки функціонального стану пацієнтів. Для тих справ, які вже оцифровані, призначені дати і час засідань.

"Людині не потрібно хвилюватися, що його справа десь загубилася, і не потрібно додаткове скерування робити. Виключення – ті випадки, коли справа на МСЕК була прийнята некомплектна, коли не вистачає якогось документа, тоді доводиться її повертати, щоб вона була доопрацьована тим закладом, який її формував", – пояснила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич.

Нагадаємо, 30 грудня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає ліквідацію МСЕК із 2025 року. Замість них працюватимуть експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, керуючись критеріями Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Статуси осіб з інвалідністю, встановлені раніше, залишаться чинними, а медико-соціальна експертиза для дітей продовжить працювати без змін.